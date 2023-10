V nemško politično krajino je vstopila nova stranka. Izhaja s skrajno levega pola, ima pa veliko elementov populizma ter bi po raziskavah sodeč lahko dobila znatno podporo zlasti tistih volilcev, ki ne vedo, koga bi volili.

Ustanoviteljica stranke, katere prvi cilj so evropske volitve prihodnje leto, je veteranka nemške levice Sahra Wagenknecht, ki ne bo imela težav s prepoznavnostjo. Doslej je delovala v stranki Levica (Die Linke), zdaj pa je šla na svoje z ustanovitvijo Zavezništva Sahre Wagenknecht z volilnim sloganom Za razum in pravičnost. Raziskava podjetja Civey je pokazala, da dvajset odstotkov vprašanih dopušča možnost, da bi jo podprli.

Novo zavezništvo ni levičarsko, ampak mešanica pristopov, ki naj bi odražali stališča povprečnega socialno usmerjenega Nemca, ki pa ga skrbita ekonomija in priseljevanje. Tako se bo po eni strani zavzemalo za višje plače in večje ugodnosti za delavce, na drugi pa za omejevanje priseljevanja, za odpravo sankcij proti Rusiji in konec pošiljanja orožja Ukrajini ter za manj radikalne ukrepe v boju proti podnebnim spremembam.

»Tako ne gre več«

Sahra Wagenknecht je odraščala v Vzhodni Nemčiji in je hči Nemke in Iranca, ki je izginil med potjo v domovino, ko je bila še otrok. Bila je evropska poslanka in poslanka v nemškem parlamentu ter ena gonilnih sil Levice, pri čemer pa se v nekaterih stališčih od nje bistveno razlikuje. Tudi zato je šla zdaj na svoje in s seboj potegnila še najmanj devet od 38 kolegov iz poslanskih klopi. »Mnogi ne vedo več, koga bi volili, ali pa volijo desnico, ker so jezni in obupani. Tako ne gre več, sicer naše države čez deset let verjetno ne bomo prepoznali,« je dejala in tako tudi sama nakazala, da bo njena stranka, glede na predstavljena stališča, verjetno največji konkurent skrajno desni Alternativi za Nemčijo, ki se vztrajno krepi, kar kažejo tako ankete kot volitve v posameznih nemških zveznih deželah.

Wagenknechtova sicer pravi, da je njena prva tarča levosredinska koalicija socialdemokratov kanclerja Olafa Scholza, Zelenih in liberalcev, ki sicer uživa nizko podporo – vse stranke koalicije imajo podporo okoli tretjine vprašanih, glavna opozicijska krščanskodemokratska stranka dosega okoli trideset odstotkov, Alternativa za Nemčijo pa okoli dvajset odstotkov podpore med anketiranimi.