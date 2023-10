Vingegaard je še drugič zapovrstjo dobil največjo dirko sezone po Franciji, a je tudi na drugih dirkah storil velik korak naprej. Letos je zbral kar 15 od skupno 27 zmag v karieri.

Na dirki po Franciji je bil daleč najmočnejši. Dva tedna sta s Pogačarjem bila hudo bitko, ločile so ju le sekunde, v zadnjem tednu pa je bil 26-letni Danec razred zase, Tour pa je dobil kar s prednostjo 7:29 minute pred Pogačarjem.

Vključno s Tourom 2023 je dobil še dirko po Baskiji in kriterij Dauphine. Drugi je bil skupno na Vuelti, kjer je zaostal le za moštvenim kolegom Američanom Seppom Kussom in pred Rogličem.

Tudi za obema Slovencema je odlično leto 2023. Pogačar je zmagoval od začetka do konca sezone. Na koncu je zbral 17 zmag. Tekmovalno leto 2023 je začel sijajno in do padca ter zloma zapestja na dirki Liege-Bastogne-Liege zbral kar 12 zmag, vključno s prestižnim spomenikom po Flandriji.

Ob koncu sezone je kot prvi kolesar po 75 letih zabeležil tretjo zaporedno zmago na spomeniku po Lombardiji, dirko po Franciji je kljub ne ravno optimalnim pripravam julija končal na drugem mestu, avgusta pa na SP v Glasgowu kot drugi Slovenec osvojil kolajno na cestni dirki članov. Bil je tretji.

Kako vsestranski kolesar je, dokazuje tudi prvo mesto na lestvici Mednarodne kolesarske zveze in prvo mesto na lestvici enodnevnih dirk v letu 2023, na kateri je prehitel tudi van der Poela. Nizozemec je kljub vsemu prejel nagrado Eddyja Merckxa za najboljšega kolesarja leta na enodnevnih dirkah.

Roglič veliko na enodnevnih klasikah ni dirkal, čeprav je ob koncu sezone slavil na dirki po Emiliji in bil tretji po Lombardiji. Je pa toliko bolj zaznamoval večdnevne dirke, ki se jih je udeležil.

Vrhunec je doživel maja, ko je zabeležil četrto zmago na tritedenskih pentljah, prvič v karieri je namreč slavil na Giru po sijajni predstavi v vožnji na čas na Svete Višarje. Na vrhu gore nad Trbižem je iz rožnate majice slekel do tedaj vodilnega Britanca Gerainta Thomasa.

Na Vuelti je zaostal le za moštvenima kolegoma, drugim Vingegaardom in prvim Kussom. Kisovčan, ki se prihodnje leto seli k nemški ekipi Bora-hansgrohe, je letos dobil večdnevno dirko od Tirenskega do Jadranskega morja, po Kataloniji in Burgosu.

Roglič in Pogačar sta v zadnjih letih stalna kandidata za zlato kolo. Kisovčan je bil pred štirimi leti na podelitvi tretji, zmagal pa je v covidnem letu 2020. Drugi je bil še pred dvema letoma.

Pogačar je kljub zmagi na Touru zasedel drugo mesto leta 2020, v razvrstitvi je slavil pred dvema letoma, lani pa je zasedel tretje mesto za Belgijcema Remcom Evenepoelom in Woutom Van Aertom.

V ženski konkurenci je letos slavila Nizozemka Demi Vollering (SD Worx), ki je bila daleč najboljša na letošnji dirki po Franciji. Šestindvajsetletnica je letos slavila kar 17 zmag, od enodnevnih klasik do večdnevnih preizkušenj.

Velo Magazine nagrade za najboljše kolesarje podeljuje od leta 1992, spada pa pod okrilje časnika L'Equipe.

Največ zlatih koles je prejel Španec Alberto Contador, in sicer štiri. Sledita mu Britanec Chris Froome s tremi ter še en Španec Miguel Indurain z dvema. To so tudi edini kolesarji, ki so nagrado prejeli več kot enkrat.