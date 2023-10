Uporabniki omrežja X so namreč po medijskih objavah zgodbe o tem, kako je bilo s podkupninami preko razvpitega »podjetnika« Roka Snežiča mogoče priti do poslov z državnim avtocestnim podjetjem, uporabili prav Darsove avtocestne prikazovalnike – na kakršnih podjetje včasih zapiše kakšna nedolžna obvestila v slogu »ne vozi, ko piješ« – za »tekmovanje« v najbolj duhoviti domislici na omenjeno temo. Kot absolutnega zmagovalca tako razglašamo tistega, ki je ustvaril meme z darsovskim napisom: »Doslej nas je vsako zimo presenetil sneg, to jesen pa že Snežič.«