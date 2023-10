Prenova Linhartove ceste med Dunajsko in Matjaževo ulico bo stala nekaj manj kot 1,9 milijona evrov z davkom na dodano vrednost. Občina bo Linhartovo cesto v vsej dolžini rekonstruirala v štiripasovnico in izboljšala površine za pešce in kolesarje. Slednji si lahko obetajo steze, široke od 1,75 do 2,6 metra.