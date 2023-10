Najstnik umrl po trčenju v zid

Med mladimi priljubljena družabna omrežja so bila včeraj prepravljena z znaki sočutja, obžalovanja in žalosti. Po sobotni prometni nesreči na Zaloški cesti je namreč v bolnišnici umrl komaj 15-letni fant. Policija je o trku poročala v nedeljo, ko so zapisali, da je bil v nesreči samoudeležen voznik osebnega vozila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste in trčil v betonsko ograjo Petrolovega skladišča. Vozil je brez izpita in neregistriran avto. Zapisali so še, da se je huje poškodoval, da pa njegovo življenje ni ogroženo. Žal se je izteklo drugače, včeraj so s policije sporočili, da je mladoletni voznik zaradi posledic poškodb v bolnišnici umrl.