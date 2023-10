Kot je dejal Golob, so formulo predlagali v Skupnosti občin Slovenije. »Na ta način bomo dosegli dvoje - v enem delu bomo zajeli dvig stroškov, ki jih imajo občine, na drugi strani pa tudi začeli delati na izravnavi, ker nimajo vse občine enakih bremen oziroma enakih storitev za državljanke in državljane,« je pojasnil Golob.

»Nezadovoljni, a hvaležni«

»Dejstvo je, da nismo zadovoljni, ampak po drugi strani smo hvaležni vladi, da je v teh težkih časih našla toliko razuma in toliko dobre volje, da smo prišli do tega predloga. Govorimo za leto 2024. Za leto 2025 bomo pripravili predlog, ki bi dal neka dodatna sredstva,« je po sestanku dejal ljubljanski župan Zoran Janković, ki je bil na sestanku kot predstavnik Združenja mestnih občin. Minister Boštjančič je napovedal, da bodo poskušali v naslednjih tednih in mesecih doseči dogovor o spremembi zakona o financiranju občin. Predstavniki občin so sicer poudarili, da so bili njihovi izračuni stroškov za izvajanje zakonsko določenih nalog višji, zato z višino povprečnine niso zadovoljni, a so obenem priznali, da je vlada občinam v zadnjih poplavah pomagala z izdatnimi sredstvi, zato so pristali na kompromis.

Kompromis med združenji

Vladimir Prebilič iz Skupnosti občin Slovenije poudarja, da je z doseženim treba biti zadovoljen: Ker je prav, da so se s kompromisom izognili političnim razpravam; ker so dosegli, da so se poleg linearnega zviševanja povprečnin začele razlike v financiranju občin zmanjševati glede na realne stroške; in ker so dosegli kopromis med vsemi združenji, torej Združenjem mestnih občin, Združenjem občin in Skupnostjo občin Slovenije. »Pogajali smo se v zelo težkih razmerah, ko bo šlo ogromno denarja občinam tudi za odpravo posledic poplav. Nekako je bilo treba najti tudi formulo, kako na eni strani ohraniti razvojno naravnanost slovenskih občin, ki so pomembna trdnost našega sistema, in na drugi strani, da tudi občine pomagajo v tej težki situaciji, ki je prizadela celotno državo,« pa pravi novomeški župan in podpredsednik Skupnosti občin Slovenije Gregor Macedoni.

Preberite tudi: pogovor z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem