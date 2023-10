Kot je v dogovoru na poslansko vprašanje Zorana Mojškerca (SDS) nedavno zapisala vlada, je policija od 1. junija naprej v izpostavi azilnega doma v Logatcu obravnavala dve prijavi kršitve javnega reda in miru, ker pri tem niso ugotovili vseh elementov prekrška, pa prekrškovni postopek ni bil uveden. Obravnavala je tudi eno kaznivo dejanje tatvine, za kar je bila podana kazenska ovadba na tožilstvo. Drugih primerov pa ni obravnavala.

V samem Logatcu, kot izhaja iz odgovora vlade, ni bilo zaznanih kaznivih dejanj ali prejetih prijav kaznivih dejanj, za katere bi lahko z gotovostjo trdili, da so osumljenci osebe iz izpostave azilnega doma v Logatcu. Prav tako policija ne beleži kršitev javnega reda in miru, v katere bi bile te osebe vpletene, so zapisali.

Kot so še navedli, vlada preko ministrstva za notranje zadeve in policije izvaja vrsto sistemskih ukrepov za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja. Policija temu primerno opravlja svoje ukrepe in naloge, ki jih prilagaja potrebam in razvoju varnostnega položaja.

Podobno je za STA povedal župan Logatca Menard. Kot pravi, incidentov in kaznivih dejanj, ki bi bili povezani z izpostavo azilnega doma v Logatcu in migranti, ne zaznavajo. "Včasih gredo migranti po cesti in se razbežijo, ko zagledajo policijo. To je za nekatere občane neprijetno. Moteče je tudi, da za seboj puščajo precej smeti, drugih večjih težav pa nimamo," je povedal.

Policija je v času, odkar je v izpostavi azilnega doma v Logatcu znova nastanjenih večje število tujcev, po besedah Menarda okrepila navzočnost v okolici, redno so tudi v stiku z Uradom vlade za oskrbo in integracijo migrantov.

V izpostavi azilnega doma in nastanitvenem centru v Logatcu je sicer po zadnjih podatkih iz 12. oktobra letos skupno 428 ljudi, od tega 305 vlagateljev namere za mednarodno zaščito, 56 prosilcev za mednarodno zaščito in 67 beguncev iz Ukrajine. Menard se, kot pravi, zaveda, da je to preveč, a da veliko ne morejo spremeniti, saj gre za težavo, ki jo je treba rešiti na širši, evropski ravni. Večina tistih, ki pridejo v dom, tega sicer po njegovih besedah kmalu zapusti, saj Slovenija ni ciljna država migrantov. Ob tem župan upa, da se bo položaj izboljšal, odkar je država znova uvedla nadzor na meji.