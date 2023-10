Dars: Na mizi tudi krivdni odpoklici

Na SDH pričakujejo od uprave in nadzornega sveta Darsa, da bosta preiskala, analizirala in sankcionirala vsa morebitna nezakonita in koruptivna ravnanja v povezavi z ne samo zadnjim, temveč vsemi preteklimi razpisnimi postopki. Tudi v SDH so naročili revizijo razpisov na Darsu, pregledali bodo postopke zadnjih petih let. Izključena ni niti krivdna razrešitev uprave.