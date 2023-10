WHO ocenjuje, da so na območju Gaze, ki je pod popolno izraelsko blokado, na osebo na dan na voljo le trije litri vode, medtem ko minimalna potreba na osebo znaša 15 litrov za pitje, kuhanje in osebno higieno. V zadnjih nekaj tednih se v enklavi skoraj nihče ni primerno oprhal ali okopal, je v izjavi za novinarje prek video povezave pojasnil Brennan, čigar urad ima sedež v Kairu.

Ker je okoli milijon ljudi razseljenih, velik problem predstavljajo stranišča. Driska, okužbe kože in dihal so le vprašanje časa, je še dejal Brennan. Vsak dan 180 do 200 žensk rodi otroka, a le stežka najdejo varne sobe za porod ali v primeru zapletov pridejo do bolnišnic, njegove besede povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Po Brennanovih besedah WHO še ni uspela oskrbeti bolnišnic na severu Gaze z materialom, ki je bil odposlan v humanitarnih konvojih, saj da za to manjkajo varnostna zagotovila. Sedaj je najpomembneje dobaviti gorivo za generatorje v bolnišnicah in za naprave za razsoljevanje, ki čistijo pitno vodo, je še povedal.

Izrael je v odziv na napad skrajnega palestinskega gibanja Hamas, ki je 7. oktobra na izraelskem ozemlju ubil več kot 1400 ljudi, sprožil obstreljevanje območja, v katerem je po palestinskih navedbah umrlo več kot 5000 ljudi, več kot 15.000 je bilo ranjenih. Za Gazo je obenem uvedel blokado z ukinitvijo oskrbe z osnovnimi življenjskimi potrebščinami.

Izraelska vojska ljudem v Gazi ponuja nagrado za informacije o talcih

Izraelska vojska je v prizadevanjih za osvoboditev talcev iz rok palestinskega gibanja Hamas območje Gaze danes zasula z letaki, na katerih prebivalce poziva, naj posredujejo podatke o talcih v zameno za denarno nagrado, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Palestinske oblasti medtem poročajo o skoraj 5800 mrtvih v vojni med Izraelom in Hamasom.

Sporočila s pozivom ljudem v Gazi so izraelska letala odvrgla med valovi zračnih napadov na to palestinsko enklavo, kjer je bilo po podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje doslej ubitih 5791 ljudi, med njimi 2360 otrok. Od izbruha spopadov med Izraelom in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas 7. oktobra je bilo ranjenih skupno 16.297 ljudi, poroča AFP.

»Če želite boljšo prihodnost zase in za svoje otroke, naredite pravo stvar in nam pošljite varne in koristne informacije o ugrabljenih ljudeh na vašem območju,« piše v arabščini v sporočilu izraelske vojske, ki so ga videli novinarji AFP.

Izraelska vojska pri tem obljublja, da bo storila vse, da ohrani varnost ljudi, ki bodo posredovali informacije, kot tudi varnost njihovih domov ter finančno nagrado.

Po poročanju AFP je izraelska vojska potrdila, da je sprožila omenjeno akcijo.

Skrajno gibanje Hamas, ki je med napadom na Izrael 7. oktobra zajelo približno 200 talcev, je doslej izpustilo štiri talke, nazadnje v ponedeljek dve izraelski državljanki.

Ena od njiju, 85-letna Joheved Lifšic, je svojo izkušnjo ugrabitve opisala kot travmatično. »Šla sem skozi pekel,« je dejala danes v Tel Avivu, ob tem pa dodala, da so kasneje z njo v več kot dva tedna trajajočem ujetništvu v Gazi ravnali dobro.

Yocheved Lifshitz je bila prebivalka kibuca Nir Oz, ene od izraelskih skupnosti blizu območja Gaze, ki so jo pripadniki Hamasa napadli 7. oktobra.

Kot je dejala, sta jo dva moška ugrabila na motorju, eden od njiju pa jo je med potjo do Gaze večkrat udaril po rebrih. V ujetništvu pa so z zajetimi talci ravnali dobro in poskrbeli zanje. Njen mož je še vedno med tistimi, ki jih islamisti zadržujejo v Gazi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ob Lifšic je Hamas po poročanju tujih medijev izpustil tudi 80-letno Nurit Kuper. Že prejšnji petek pa so izpustili dve ameriški državljanki.