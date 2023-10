Rusija naj bi začela novačiti ženske za vojno v Ukrajini, delovale bi kot ostrostrelke

Rusija naj bi začela novačiti ženske za opravljanje bojnih nalog v vojni proti Ukrajini, so danes poročali ruski mediji. Do zdaj so bile ženske v ruski vojski zaposlene le v zdravstvu in v kuhinji, po novem pa bi lahko delovale tudi kot ostrostrelke in upravljavke brezpilotnih letalnikov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.