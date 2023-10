Ponoči bo dež oslabel in marsikje tudi ponehal. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Primorskem do 16 stopinj Celzija. V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, na Primorskem lahko tudi nevihte. Ponekod bo spet pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes popoldne in zvečer bodo v zahodni Sloveniji obilne padavine, predvsem na jugozahodu so ob nevihtah možni tudi močnejši nalivi. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, ob prehodu fronte pa lahko zvečer za krajši čas zapiha okrepljen veter severnih smeri.

Obeti: V četrtek dopoldne bo povečini suho, popoldne pa bo na zahodu spet občasno deževalo, dež se bo zvečer in v noči na petek razširil na vso Slovenijo. Pihal bo jugozahodni veter. V petek dopoldne bo dež od zahoda ponehal in čez dan se bo zjasnilo.

Vremenska slika: Nad zahodno in deloma srednjo Evropo je območje nizkega zračnega tlaka. Hladna fronta je dosegla Alpe in bo v noči na sredo prešla Slovenijo. Pred njo od jugozahoda k nam doteka vlažen in razmeroma topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bodo v krajih zahodno od nas padavine že dopoldne, čez dan bodo dosegle tudi kraje severno in južno od nas, zvečer pa tudi sosednje pokrajine Madžarske in severovzhodne Hrvaške. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju jugo. V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, predvsem ob morju tudi posamezne nevihte.

Biovreme: Danes vreme sprva večini ljudi ne bo povzročalo opaznih težav. Čez dan bo obremenitev počasi naraščala. V noči na sredo bo veliko ljudi imelo z vremenom povezane težave. Pojavljale se bodo v obliki slabega počutja, povečanega notranjega nemira, razdražljivosti, motenj v spanju, utrujenosti in potrtosti. V sredo čez dan bo obremenitev postopno popustila.

Za zahodno Slovenijo napovedane obilne padavine, povečana verjetnost zemeljskih plazov

V zahodni Sloveniji so za popoldne in zvečer napovedane obilne padavine, predvsem na jugozahodu so ob nevihtah možni tudi močnejši nalivi. V zahodnem delu države bo zato povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov. Opozorilo pa velja tudi za območja, nedavno prizadeta v ujmi.

Po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) bodo sprva občasne krajevne padavine v zahodnih in deloma osrednjih krajih. Čez dan se bodo padavine krepile in proti večeru postopno zajele vso Slovenijo. Lahko tudi zagrmi.

Na Geološkem zavodu Slovenije opozarjajo, da zaradi napovedanih večjih količin padavin obstaja povečana verjetnost zemeljskih plazov predvsem v zahodni Sloveniji. A opozorilo velja tudi za območja, nedavno prizadeta v ujmi, kjer lahko nastanejo novi zemeljski plazi oz. se reaktivirajo že obstoječi.

Prebivalcem svetujejo, naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih. Še posebej naj bodo pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine ter na površinsko zastajanje vode. V primeru pojava sprememb na tleh ali objektih ter v primeru sprožitve plazu pa naj pokličejo na številko 112.

Kot še napovedujejo na Arsu, bo ob morju pihal okrepljen jugo, ob prehodu fronte pa lahko zvečer za krajši čas zapiha okrepljen veter severnih smeri.