Letošnja jesensko-zimska sezona se nagiba k preprostosti, kar se odraža tudi v barvni paleti, kjer prevladujejo nevtralni toni, kot so siva, bela in črna, ne manjkata pa tudi modra in rjava. Seveda pa ne smemo pozabiti niti na roza barvo, saj 'Barbie stil' še naprej zaseda posebno mesto v svetu modnih trendov. Analiza podatkov, ki jih je pred kratkim zbral GLAMI, vodilni modni iskalnik v Sloveniji, kaže, da se trendi že odražajo v najbolj priljubljenih barvnih kombinacijah. Zaradi brezčasnosti in klasičnosti trenutno pozornost pritegnejo kombinacije sive in bež, rdeče in črne ter rjave in bež.

Ključni kosi preprostega videza

Ko razmišljamo o udobnem, cenovno dostopnem in celodnevnem outfitu, so kavbojke, bela srajca, črna obleka, mokasini in velika usnjena torba (po možnosti v nevtralni barvi, kot je črna) stil, ki ga je vredno nositi skozi vso sezono. Jesen ne bi bila popolna brez vsaj enega popolnoma črnega outfita. Popolna črna kombinacija nikoli ne gre iz mode. Da jo obogatite, lahko eksperimentirate z različnimi teksturami, kot so kašmir, saten in usnje. Ne smemo pozabiti niti na usnjene jakne in sakoje, na vrhu trendov so 'oversized' kroji.

Jesenski čevlji in dodatki

To jesen so še vedno nepogrešljive bele superge, ne zaostajajo pa niti retro modeli in veliki čevlji. Škornji so prava jesenska klasika, v letu 2023 pa postajajo še bolj vsestranski. Elegantni škornji Chelsea in robustni škornji na vezalke, kot so Dr. Martens, se zlahka prilegajo različnim slogom. Kar zadeva torbe, obstajajo različni trendi, npr. prevelike torbe, podaljšane torbe ali torbe z ročajem, a preprosta, subtilna in - kar je najpomembneje - privlačna torba, ki odraža glavni trend.

Ne glede na vaš osebni stil, proračun ali potrebe, to jesen izberite pametne in preproste odločitve. Kombinirajte svoje obstoječe klasične kose z novimi dodatki, ki bodo sčasoma postali klasika, in jih kombinirajte, kot se vam zdi primerno. Ko kupujete oblačila, pomislite na to, kako se bo nov kos ujemal z obstoječimi kombinacijami v vaši omari, ne le na to, kako bo izgledal v določenem trenutku. Tako boste »ustvarili« garderobo, ki ni samo modna in trendovska, ampak tudi trajnostna.