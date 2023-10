Drama je posneta po resničnih dogodkih, oskarjevec Scorsese pa je skupaj z Ericom Rothom tudi napisal scenarij, ki temelji na knjižni uspešnici Davida Granna Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI. V glavnih vlogah so oskarjevca Leonardo DiCaprio in Robert De Niro, Lily Gladstone in nominiranec za oskarja Jesse Plemons. Film je posnet po resnični zgodbi.

Na prelomu 20. stoletja je nafta prinesla bogastvo plemenu Osage, ki je čez noč postalo eno najbogatejših ljudstev na svetu. Bogastvo teh ameriških staroselcev je takoj pritegnilo bele vsiljivce, ki so manipulirali, izsiljevali in pokradli denarja, kolikor so lahko, preden so se pričeli umori. Preiskovanje umorov pripadnikov plemena Osage (gre za enega največjih primerov množičnih umorov) pa je bila ena prvih preiskav umorov, ki se jih je FBI lotil.

Film, ki izvira iz podjetja Apple Studios, je bil produciran skupaj z Imperative Entertainment, Sikelia Productions in Appian Way. Producenti so Martin Scorsese, Dan Friedkin, Bradley Thomas in Daniel Lupi, izvršni producenti pa so Leonardo DiCaprio, Rick Yorn, Adam Sommer, Marianne Bower, Lisa Frechette, John Atwood, Shea Kammer in Niels Juul.