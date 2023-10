»Živimo v času, ko je večina fotografij ustvarjenih s pametnimi telefoni, zato je kakovost fotoaparata ključnega pomena. S sodelovanjem Xiaomija in Leice smo pravkar vstopili v novo poglavje mobilne fotografije. Menim, da smo s fotografijami na razstavi uspeli ujeti, kako edinstven je proces ustvarjanja unikatnih čokoladnih pralinejev. Želeli smo pokazati, da so sodobna tehnologija pametnih telefonov ter tradicionalne in unikatno ročno delo lahko močna kombinacija, ki združuje sodobnost in tradicijo ter ju tako približa novim generacijam,« je na dogodku povedala Mirela Polić, vodja marketinga Xiaomi za Hrvaško in Slovenijo.

»Po dolgih letih uporabe zrcalno refleksnih digitalnih fotoaparatov sem pri uporabi novega pametnega telefona iz serije Xiaomi spoznal, da je tudi s telefonom možno posneti kakovostne posnetke, ki omogočajo velikoformatne povečave za razstavo. Kamera naprave Xiaomi 13T Pro ujame neverjetne, izvrstne detajle. Izpostavil bi pro focus, ki nudi odlične makro bližinske posnetke kulinarike zelo realističnih naravnih barv in detajlov,« je bil navdušen Irman, ki se sicer s profesinalno fotografijo ukvarja že 28 let, dela pa tudi z najboljšimi restavracijami in njihovimi kuharskimi chefi. Njegove kulinarične fotografije so bile objavljene tako v Michelin vodniku kot v Gault & Millau.