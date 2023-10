Podrobnosti o današnji izpustitvi talcev še niso znane, je pa Hamas sporočil, da je potekalo ob posredovanju Katarja in Egipta ter da sta bili ženski izpuščeni iz humanitarnih razlogov. Izrael ali ZDA izpustitev talk še niso potrdili.

Ameriška televizija CBS in drugi mediji poročajo, da je Hamas izpustil 80-letno Nurit Cooper in 85-letno Yocheved Lifshitz, Rdeči križ pa je potrdil, da je uspešno posredoval pri izpustitvi dveh talk. Obe sta državljanki Izraela, ki so ju pripadniki Hamasa ugrabili 7. oktobra med napadom na kibuc Nir Oz blizu Gaze.

Izraelski medij I24 ob sklicevanju na vire v Gazi medtem poroča, da so v teku pogovori o izpustitvi še 50 talcev z dvojnimi državljanstvi. Tudi tu naj bi posredoval Katar, predstavniki Rdečega križa pa naj bi že bili na poti, da sprejmejo talce, navaja britanski The Guardian.

Hamas je prvi talki, ameriški državljanki, sicer izpustil v petek.

Predstavnik izraelske vojske je danes potrdil, da Hamas zadržuje 222 talcev. Pojasnil je, da je trajalo nekaj časa, da so potrdili njihovo število, ker je med njimi tudi precejšnje število tujih državljanov. K njihovi izpustitvi so v zadnjem času večkrat pozvali številni tuji voditelji.

Ameriški mediji ob tem poročajo, da je predsednik ZDA Joe Biden pozval Izrael, naj odloži začetek kopenske operacije v Gazi in tako omogoči več časa za osvoboditev talcev, za odhod tujih državljanov iz Gaze in omogočanje dostopa do nujno potrebne humanitarne pomoči za prebivalce te oblegane palestinske enklave.

Ameriški analitiki menijo, da Hamas izpušča talce postopoma, da vsaj odloži pričakovano izraelsko ofenzivo.

Biden je danes na vprašanje o tem ali podpira izpuščanje v talcev v zameno za dogovor o prekinitvi ognja odgovoril, da je treba najprej izpustiti talce in potem se lahko začnejo pogovarjati, poročajo dopisniki Bele hiše.

Biden je tudi na kratko opisal nedeljski telefonski pogovor s papežem Frančiškom in dejal, da sta s svetim očetom na isti strani po tistem, ko mu je predložil načrt glede ameriške podpore Izraelu.