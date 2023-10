Ena najspektakularnejših tekem tretjega kroga v nogometni ligi prvakov bo že prva današnja v Carigradu, kjer bo Galatasaray, ki je v tretjem krogu kvalifikacij za ligo prvakov izločil Olimpijo, gostil nemškega velikana Bayern. Galatasaray dobesedno leti na krilih senzacionalne zmage v prejšnjem krogu na gostovanju pri Manchestru Unitedu (3:2) in sanja skalp še enega evropskega velikana, s katerim bi zasedel vrh skupine A. Turški prvak je v izjemni formi, saj je nanizal šest zmag zapored, v letošnji sezoni pa je na 17 tekmah še brez poraza. Težava za Galatarsay je, da si je na mestnem derbiju z Bešiktašem gleženj poškodoval udarni napadalec Mauro Icardi, ki je v izvrstni formi. Z desetimi goli je vodilni strelec turške lige, skupaj pa je v letošnji sezoni dosegel 14 zadetkov na 15 tekmah, kar pomeni, da zadene vsakih 85 minut. Icardi je pripravljen igrati s pomočjo protibolečinske injekcije, a je veliko tveganje, da bi se poškodba še poslabšala.

Bayern je v skupinskem delu lige prvakov neporažen že 36 tekem (33 zmag in trije remiji). »Ker so pričakovanja v Bayernu izjemno visoka, bo tudi v Carigradu cilj zmaga z lepo igro in veliko goli. Naša igra še ni takšna, kot si želim, a smo na dobri poti,« je napovedal trener Bavarcev Thomas Tuchel, ki si želi svoje tretje uvrstitve v finale lige prvakov v zadnjih petih letih.

Real Madrid po kratkem potovanju čaka zahtevna tekma pri Bragi na Portugalskem. Braga je v nizu petih zmag, med katerimi je najodmevnejša v ligi prvakov proti Unionu v Berlinu, kjer so slavili s 3:2 po zaostanku 0:2 »Čeprav igramo proti Realu, ki spada med najboljše ekipe na svetu, svojega načina igre ne bomo spreminjali. Odločali bodo detajli, zato bo potrebno veliko zbranosti in pomoči med igralci na igrišču, da osvojimo tri točke. Premagati Real bi bila uresničitev sanj,« je napovedal nekdanji član Barcelone Abel Ruiz, eden izmed štirih Špancev, ki so na začasnem delu na Portugalskem v Bragi. Madridčani so imeli v soboto zahtevno tekmo španskega prvenstva na gostovanju pri Sevilli (1:1). Na igrišču je bilo zelo vroče, Sergio Ramos v dresu Seville je bíl ostre bitke z Bellinghamom (deset golov in tri asistence na enajstih tekmah v sezoni) in Rüdigerjem, medtem ko do nogometašev, s katerimi je igral skupaj v Realu, ni bil tako bojevit. Vinicius Junior je bil znova žrtev rasističnih žaljivk. »Želimo nadaljevati zmagoviti niz in si čim prej zagotoviti napredovanje v izločilne boje,« pravi trener Reala Carlo Ancelotti.