Šestindvajsetletni Verstappen, trikratni zaporedni svetovni prvak (2021, 2022, 2023), je v glavnem mestu ameriške zvezne države Teksas poskrbel še za dva zgodovinska mejnika v svoji karieri. Na 181. dirki od leta 2015, ko je vstopil v svet formule ena, je Nizozemec dosegel jubilejno, že 50. zmago, na večni lestvici pa so pred njim le štirje dirkači: Britanec Lewis Hamilton (103 zmage), Nemca Michael Schumacher (91) in Sebastian Vettel (53) ter Francoz Alain Prost (51). V Austinu je na 18. dirki v sezoni dosegel že 15. zmago in s tem izenačil svoj dosežek iz minule sezone, ko je na 22 preizkušnjah prav tako 15-krat stal na najvišji stopnički.

»Za mano je sanjski konec tedna v Teksasu. Po šestem mestu v kvalifikacijah (črtali so mu najboljši čas, saj je naredil napako in zapeljal izven steze, op. p.) sem slavil tako na sprinterski kot klasični dirki. Odlično se počutim, sem v vrhunski formi in prepričan, da bom na zadnjih štirih dirkah v sezoni na zmagovalnih stopničkah še kdaj slišal nizozemsko himno,« je dejal 26-letni Max Verstappen, ki je na tretji dirki v zadnjih treh sezonah v Austinu, kjer so preizkušnje formule ena od leta 2012, še tretjič slavil. Rekorder na tem prizorišču ostaja Lewis Hamilton s petimi zmagami, a zadnjo od njih je dosegel že davnega leta 2017.

Prav 38-letni Hamilton in 12 let mlajši Monačan Charles Leclerc sta bila tragični figuri v Austinu. Verstappen je sicer zaostajal za vodilnim Britancem Landom Norrisom (McLaren), ki se mu je obetala premierna zmaga v karieri, a ga je aktualni svetovni prvak (tretjo lovoriko je potrdil pred dvema tednoma v Katarju) po dvakratni menjavi pnevmatik v boksu s svežim zadnjim kompletom gum prehitel. In to kljub temu, da se je po radijski zvezi pritoževal mehanikom, da ima težave z zavorami. Norrisa je prehitel tudi rojak Hamilton in dirko končal na drugem mestu, Leclerc pa na šestem.

A sledila je zelo slaba novica za Hamiltona in Leclerca – diskvalifikacija. Komisarji Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia) so ju kaznovali zaradi kršenja pravil oziroma neskladnega podvozja, kajti osnovna talna plošča ob koncu dirke ni bila več tako debela, kot je zahtevano, ampak je bila bolj obrabljena. Mercedes je kot razlog za to navedel posledice zelo neravne steze na podvozje ter pomanjkanje časa za ponovno nastavitev in preverjanje dirkalnika po sobotnem sprintu za nedeljsko dirko. Komisarji so vztrajali pri svoji odločitvi in poudarili, da je dolžnost vsake ekipe zagotoviti dirkalnik, ki bo skladen s pravili Fie.

Mercedes je nato priznal kršitev pravil na Hamiltonovem dirkalniku, šef ekipe Toto Wolff pa se je posipal s pepelom: »Drugim je uspelo pripraviti dirkalnike v skladu s predpisi, mi pa smo naredili napako. Pravila so povsem jasna in v njih ni nobenega manevrskega prostora za odstopanja. Kazen moramo sprejeti, se iz tega nekaj naučiti in se na naslednje dirke vrniti še močnejši.« Lewis Hamilton, ki je bil pred diskvalifikacijo drugi (za zmagovalcem Verstappnom je zaostal le dobri dve sekundi), je izgubil pomembne točke v boju za drugo mesto v skupnem seštevku za SP, v katerem za Mehičanom Sergiom Perezom (Red Bull) zdaj na tretjem mestu zaostaja za 39 točk: »Seveda sem zelo razočaran zaradi diskvalifikacije, a to se v formuli ena pogosto dogaja. Toda ta napaka ne zmanjšuje vrednosti napredka, ki smo ga v ekipi dosegli konec tedna v Austinu. Do konca sezone so še štiri dirke in imel bom še veliko priložnosti za osvajanje točk.«