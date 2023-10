Za največji uspeh slovenskega tenisa je prejšnji teden poskrbela Veronika Erjavec. Triindvajsetletna igralka se je avgusta prvič prebila med najboljših 200 igralk na svetu, zato je na najmočnejši slovenski turnir v Ljubljani prejšnji mesec pripotovala polna pričakovanj, a se je v uvodnem krogu dvojic, kjer je igrala z Dalilo Jakupović, poškodovala, tako da je odpovedala turnir posameznic. Ljubljančanki v zadnjem obdobju ni šlo po načrtih, prejšnji teden pa je v Santa Margariti di Puli na turnirju W25 nanizala pet zmag in osvojila turnir. Pred tem je na Sardiniji igrala na dveh turnirjih, na enem je na istem prizorišču izgubila v prvem, na drugem pa v drugem krogu. Od slovenskih teniških igralk izpostavimo še uvrstitev Dalile Jakupović v polfinale med dvojicami na turnirju WTA 250 v Cluju. Slovenka je tekmovala v paru z Rusinjo Irino Hromačevo.

Veronika Erjavec si je z dobrimi igrami prislužila tudi vpoklic v slovensko reprezentanco. Selektor Andrej Kraševec jo je uvrstil v ekipo za finale pokala Billie Jean King, ki bo čez natanko dva tedna v Sevilli. Prvi dve slovenski igralki bosta Kaja Juvan in Tamara Zidanšek, ki imata največ zaslug za preboj Slovenije med najboljših 12 reprezentanc sveta, v slovenski ekipi pa bosta še Nina Potočnik in Ela Nala Milić. Ta teden bo na turnirju W100 nastopila Tamara Zidanšek, in sicer v Les Franquesesu del Vallesu v Kataloniji. V bližini Barcelone naj bi igrala tudi Kaja Juvan, a je nastop zaradi okrevanja po bolezni odpovedala. Ljubljančanka je na včerajšnji svetovni lestvici nazadovala na 102. mesto, Tamara Zidanšek pa na 98.

Preboj Američanov

Osrednji teniški junak prejšnjega konca tedna je bil Ben Shelton. Američan je osvojil svoj prvi turnir serije ATP, potem ko je v Tokiu spravil na kolena pet tekmecev. Glede na igre 21-letnega Američana turnirska zmaga ni presenetljiva, saj je bil letos na OP ZDA že polfinalist. Shelton je v Tokiu hodil po spolzkem terenu predvsem v uvodnem krogu proti domačinu Taru Danielu, ki ga je ugnal v podaljšani igri tretjega niza, in polfinalu proti rojaku Marcosu Gironu. Slednji je vodil z 1:0 v nizih in 5:2, kar ni zadostovalo za zmago. V finalu je bil Shelton prepričljivo boljši od Rusa Aslana Karaceva.

»Pričakoval sem, da bom v svojem prvem finalu precej bolj živčen. Ko sem začutil, da nisem, mi je zrasla samozavest, saj se zaradi odlične fizične pripravljenosti v zaključnih dvobojih vselej počutim zelo dobro. Tega uspeha ne bom pozabil nikoli. Zanj bi se v prvi vrsti zahvalil svojemu očetu in sestri ter univerzi na Floridi, ki mi je omogočila preboj med najboljše igralce na svetu,« se je veselil uspeha Ben Shelton, ki se je na svetovni lestvici prebil med najboljšo petnajsterico. »Že znotraj reprezentance ZDA imamo močno konkurenco. Taylor Fritz, Tommy Paul in Frances Tiafoe so že uveljavljeni igralci, vse bolj se prebijajo tudi Sebastian Korda, Chris Eubanks, Mackenzie McDonald in Marcos Giron. Ali bo kdo med nami po več letih poskrbel, da bo Američan znova številka 1 svetovnega tenisa, bo pokazal čas, dejstvo pa je, da imamo močno reprezentanco,« dodaja Ben Shelton.

Težak žreb Medvedjeva

Poseben teden je tudi za Gaëlom Monfilsom. Francoz je osvojil turnir v Stockholmu, kamor je pripotoval kot 140. igralec sveta, od včeraj naprej pa je znova član elitne stoterice. V finalu je preprečil, da bi turnir osvojil kvalifikant, potem ko je s 4:6, 7:6 (6), 6:4 premagal Rusa Pavla Kotova. Monfils, ki je bil v prvi polovici leta poškodovan, je osvojil turnir pri 37 letih, kar je pred njim po letu 1990 uspelo le Švicarju Rogerju Federerju, Hrvatu Ivu Karloviću in Špancu Felicianu Lopezu. Ženske junakinje prejšnjega tedna so bile Nemka Tamara Korpatch (osvojila je turnir v Cluju), Belgijka Elise Mertens (najboljša je bila v Monastirju) in Čehinja Katerina Siniakova (zmagala je v Nanchangu).

Najmočnejša teniška turnirja ta teden bosta v moški konkurenci potekala v Baslu in na Dunaju. V Švici bo prvi nosilec Danec Holger Rune, ki se bo predstavil z novim trenerjem Borisom Beckerjem. Nemca pozna ves svet, v zadnjih letih pa je bil zaradi navzkrižja z zakoni z mislimi vse drugod kot v tenisu. Becker je o sodelovanju z Runejem dejal, da se veseli izziva ter da mu je všeč Dančev vzkipljivi temperament, saj je imel tudi sam podobnega. V avstrijski metropoli pa bo prvi favorit Rus Daniil Medvedjev, ki se bo že v uvodnem krogu pomeril s Francozom Arthurjem Filsom. Finalistom Antwerpna, ki je bil v polfinalu boljši od prvega nosilca Stefanosa Cicipasa. Turnir v Belgiji je sicer osvojil Kazahstanec Aleksander Bublik, drugega v tej sezoni in tretjega v karieri.