Preveč se zanašamo na pomoč iz zraka

V začetku julija so gorski reševalci in pristojni na planinski zvezi začeli opozarjati, da je v naših gorah vse več tujcev, ki nimajo pojma, kam se podajajo, kako naj bodo opremljeni in kako zahtevne so ture, ki jih izbirajo. Posledično so reševalci že na začetku sezone v gorah pomagali več tujcem kot Slovencem. Za potrebe Dnevnikovega komentarja teh ugotovitev smo opravili preprost poskus. V spletni brskalnik smo vpisali »hiking in slovenian Alps« (pohodništvo v slovenskih Alpah) in se zgrozili nad zadetki, ki so turistom ponujali tako zahtevne cilje, kot so Debela peč, Viševnik, Triglav, Veliko Špičje, Mangart, in večdnevno turo od Mojstrane do Tolmina, za katero je treba biti le »zmerno kondicijsko pripravljen«. Ob koncu sezone smo vajo ponovili in seveda so bili rezultati podobni. Z eno izjemo. Drugi zadetek je bil spletna stran Slovenske turistične organizacije, ki ponuja daljinsko pot Juliana Trail, sestavljeno iz 17 etap, od katerih nobena ni zares zelo zahtevna, s tem da stran uporabnika že na začetku opozori, da Julijske Alpe niso le visoki vrhovi, so tudi zelene doline, mesta in vasi. No, to. To bi bil pravi pristop k privabljanju tujih turistov v naše hribe. A žal ni tako. Nepripravljene, nepoučene in slabo opremljene vabijo na najzahtevnejše slovenske dvatisočake … Ja, dvatisočaki so pri nas mnogo zahtevnejši od denimo italijanskih tritisočakov, kamor malodane pridemo z avtom in gondolo.