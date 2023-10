Že več kot 5000 ljudi, od tega 2055 otrok, je umrlo v izraelskem bombardiranju Gaze od 7. oktobra. Gre za podatke Hamasovega ministrstva za zdravstvo v Gazi. Ranjenih naj bi bilo 15.273 ljudi. Izraelska vojska medtem še krepi zračne napade, kot trdi, predvsem na Hamasove predore. Bombardirala je tudi jug Gaze, kamor je pred desetimi dnevi usmerila prebivalce s severa enklave. Včeraj je v zraku uničila dve brezpilotni letali, ki sta iz Gaze prileteli na izraelsko ozemlje.

V noči na ponedeljek pa je skupina izraelskih specialcev izvedla manjši vdor v Gazo. Menda so pripadniki Hamasa, ki šteje okoli 20.000 do 30.000 mož, napad odbili, kot trdijo sami. Po navedbah izraelske vojske je en njihov pripadnik umrl, trije pa so ranjeni. Specialci si niso upali vdreti globlje v enklavo. Zdi se, da se kopenska ofenziva v Gazi še ni začela, ker v enklavi nimajo dobre mreže obveščevalcev. Poleg tega začetku ofenzive po poročanju ameriških medijev nasprotujejo ZDA, ki si še naprej prizadevajo za izpustitev vsaj dela od več kot 200 talcev, ki jih zadržuje Hamas. Pogajanja o tem naj bi intenzivno potekala. Upanje daje petkova izpustitev Judith in Natalie Raanan iz Illinoisa, ki sta bili na obisku pri svojcih v Izraelu, ko je Hamas izpeljal svojo morilsko-ugrabitveno operacijo ter ju zajel. Po ocenah analitikov ju je Hamas verjetno izpustil zato, ker računa, da bodo svojci talcev pritiskali na izraelsko oblast, naj z ofenzivo še počaka. Je pa izraelski obrambni minister medtem dejal, da pripravljajo vsestransko operacijo proti Hamasu po zraku, vodi in kopnem.

EU za humanitarno prekinitev ognja

Medtem je včeraj v Gazo iz Egipta prišel še tretji konvoj tovornjakov s humanitarno pomočjo. V soboto in nedeljo je pripeljalo 34 tovornjakov, kar je bila prva pomoč za Gazo v hrani, vodi in zdravilih po 7. oktobru, ko so pripadniki Hamasa izvedli svoj morilski pohod in ubili več kot 1400 ljudi, Izrael pa je uvedel popolno blokado Gaze. Omenjeni trije konvoji so zato daleč premalo za 2,3 milijona prebivalcev Gaze.

Zunanji ministri EU so se na včerajšnjem srečanju v Luksemburgu zavzeli za humanitarno premirje, kar bo tudi pomembna tema vrha EU čez tri dni. Zunanji ministri o teh vprašanjih niso glasovali, prav tako niso sprejeli nobenih odločitev. Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon je dejala, da humanitarno premirje pomeni možnost zagotoviti humanitarno pomoč. »Slovenija podpira pravico do sorazmerne in nujne samoobrambe, a zavedati se moramo, da ima obsežen vojaški napad lahko resne posledice z velikim številom mrtvih civilistov, kot jih imamo zdaj v Gazi. Gre tudi za več kot milijon civilistov, ki nimajo kam. Tega problema se moramo lotiti,« je rekla.

Napeto tudi na severu

Na severu Izraela pa je v zadnjih dveh dneh v manjših spopadih na meji z Libanonom, ki so stalnica vse od 7. oktobra, umrlo enajst pripadnikov Hezbolaha. Na libanonski strani meje se je moralo zaradi teh spopadov umakniti 20.000 ljudi, razseljeni so tudi na izraelski strani. Vendar je medsebojno obstreljevanje za zdaj omejeno na nizko intenzivnost. Najbrž bo huje, če bo Izrael vpadel v Gazo. ZDA so v stanju pripravljenosti in so poslale proti Izraelu že dve letalonosilki, že tako pa imajo v regiji več kot deset vojaških oporišč.