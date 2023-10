Golobov eksistenčni strah in nespodobna ponudba

Odstopljena ministrica Tatjana Bobnar je včeraj v državnem zboru dodatno in močno obremenila predsednika vlade Roberta Goloba in njegov ožji krog. Očitki so resni, Golob naj bi Bobnarjevo celo sam vprašal, ali mu želi nakopati ustavno obtožbo.