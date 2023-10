Območje Gaze je eno najgosteje poseljenih območij na svetu, saj na 365 kvadratnih kilometrih ozemlja živi 2,3 milijona ljudi. Gostota prebivalstva, ki znaša 6300 prebivalcev na kvadratni kilometer, je v popolnem nasprotju z gostoto prebivalstva Izraela, ki znaša približno 400 prebivalcev na kvadratni kilometer. Ob tem je 65 odstotkov prebivalcev Gaze mlajših od 24 let.

Šestnajstletna izraelska kopenska, zračna in pomorska blokada je ohromila gospodarstvo enklave in močno omejila mobilnost njenih državljanov. Prebivalci Gaze namreč potrebujejo posebno dovoljenje za vstop v Izrael in Egipt. To dovoljenje potrebujejo tudi za nujno medicinsko pomoč, vendar ga je zelo težko pridobiti.

Poleg tega ima Gaza eno najvišjih stopenj brezposelnosti na svetu (45 odstotkov). Po letih izraelskih letalskih napadov na šole in zdravstvene klinike sta prav tako otežena dostopa do izobraževanja in zdravstvene oskrbe.

Michael Lynk, posebni poročevalec o človekovih pravicah na zasedenem palestinskem ozemlju, je recimo oktobra 2018 opozoril, da je »Gaza z gospodarstvom v prostem padcu, s 70-odstotno brezposelnostjo mladih, močno onesnaženo pitno vodo in propadlim zdravstvenim sistemom postala 'nenaseljiva'«.

Izrael je od leta 2005 v Gazi izvedel vsaj šest večjih vojaških ofenziv, in sicer v letih 2008–2009, 2012, 2014, 2021 in 2022, pri čemer je bila leta 2014 najbolj krvava, saj je bilo med sedemtedenskim izraelskim napadom ubitih več kot dva tisoč Palestincev.

In to je edina resničnost, ki jo poznajo otroci v Gazi. Sobotna priloga Dela