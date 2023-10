Zgodovina odnosov med Judi in Palestinci je dolga in krvava. Judovska zgodovina v dobrem delu temelji na biblijskih zgodbah, iz katerih črpajo pravico izgona Palestincev in na njihove domove naseliti judovsko prebivalstvo. Tako so judovske organizacije že v začetku 20. stoletja postavile temelje politike do Palestine in Palestincev. Jemljejo si namreč pravico do Palestine z argumentom, da je to dežela, ki biblijsko pripada njim, čeravno so jo pred dobrimi 2000 leti pred terorjem zapustili. Zamislimo si, da je ta agenda sprejeta v svetovnem merilu.

S številnimi triki, malverzacijami in nakupi so postopoma pridobivali zemljišča Palestincev in jih kot begunce preganjali v druge kraje in tujino. Državniki so po 2. svetovni vojni ob opazovanju obnašanja Judov postali zaskrbljeni in predlagali ZN, da prepreči agresijo Izraela. Ta organ je od ustanovitve države Izrael sprejel številne resolucije, ki ga obsojajo in zahtevajo, da ravna v skladu z mednarodnimi pogodbami in v skladu s humanitarnim pravom in vrne Palestincem odvzeto zemljo in jim dovoli vrnitev iz izgnanstva. Izraelci se na to požvižgajo in arogantno zavračajo zahteve ZN. Niti ene niso sprejeli. Izrael je okupator, ki že 50 let preganja in pobija Palestince ob podpori ZDA. Da bi lahko najceneje opravil z njimi, jih je zaprl v geto, jih ogradil z bodečo žico in doziral le toliko življenjskih potrebščin, da za silo preživijo. Desetletja jim grozijo in dopovedujejo, da ta narod nima nikakršne perspektive in jih čaka uničenje. Med najbolj krutimi je prav sedanji predsednik vlade Natanjahu, ki brezsramno javno grozi z uničenjem Palestincev.

Ob napadu Hamasa na cilje v Izraelu odločno obsojam zverinsko pobijanje nedolžnih prebivalcev, pozabljamo pa na genezo spora. Orkestrirane izjave evropskih politikov, da podpirajo Izrael glede povračilnih ukrepov, je priznanje Izraelu, da izvaja na palestinskem ozemlju apartheid. Nad njihovimi dvojnimi merili sem zgrožen. Največjo odgovornost za to stanje pa imajo ZDA, ki nekritično vsa povojna leta podpirajo Izrael in njegova grozodejstva.

Podpora Izraelu, da se brani, je povsem upravičena. Kar se tiče pravice do povračilnih ukrepov, pa so stvari malo bolj zapletene. Z vojaškega stališča ni enak napad Hamasa in načrtovani povračilni ukrepi Izraela. V prvem primeru gre za napad vojaško slabo opremljene vojske na izbrane cilje na območju države, v drugem pa za protiukrep vojaško mnogo zmogljivejše najsodobneje oborožene velesile, ki je zaprla dva milijona Palestincev v geto, ki se imenuje Gaza, jih ogradila z bodečo žico in jih ima za talce že 50 let. Za pobijanje ni potrebna armada 350.000 izraelskih do zob oboroženih vojakov.

Hamas in druge paravojaške formacije Palestincev so nastale iz obupa naroda, ki po več kot 50 letih okupacije nima nikakršne možnosti s političnimi sredstvi doseči pravice. Iz zgodovine vemo, da v takih primerih narodu ne preostane druga pot, kot da si v borbi z orožjem izbori pravico do življenja. To pravico so za dosego samostojnosti izkoristili številni narodi, tudi mi Slovenci. Hinavstvo evropskih politikov nima primere in se kaže v tem, ko v primeru napada Rusije na Ukrajino Putina označimo kot vojnega zločinca, na drugi strani pa ti isti politiki hodijo v Izrael izkazovat podporo okupatorju, ki z najbolj sprevrženimi sredstvi pogublja celo nacijo.

Razumniki, nevladne organizacije, mediji, oglasite se in odločno zahtevajte pravico Palestincev do življenja. To bo mogoče doseči le s priznanjem palestinske države in kolektivno obsodbo Izraela kot kolonizatorja in izvajalca apartheida. Zahtevajmo od naših politikov, da v Bruslju sprožijo pobudo, da mednarodno sodišče izda mednarodno tiralico za Natanjahuja in njegove sodelavce. Nehajmo tudi mižati pred stališči nekaterih naših osamosvojiteljev in njihovih somišljenikov, ki nam že 30 let predavajo o svojem herojstvu v desetdnevni vojni, ne priznavajo pa pravice narodu, ki že 50 let zatiran čaka na svobodo. Hvala bogu, da imamo Žižka, kot je v kolumni v Dnevniku zapisala Mateja A. Hrastar, ki ima korajžo nemški inteligenci pokazati zrcalo resnice.

Jožef Martini, Ljubljana