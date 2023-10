Skoraj predobro

Koncerti klasične glasbe se vse bolj gibljejo na tanki niti, ki loči vrhunsko umetniško delovanje in vsebinsko izpraznjen elitistični pogon. Povsem v to dvojnost je bil ujet prvi koncert za zlati abonma, na katerem so nastopili Dunajski simfoniki. Najprej je bil že program ujet v tipično zaporedje uvertura – koncert – simfonija, pri čemer se je kot krona koncerta znašel emblem zahodnoevropske klasične glasbe, Beethovnova Peta simfonija, malenkostno pa je sicer utečene programske sheme najedala izbira Brittnovega violinskega koncerta, torej delo skladatelja, ki ga učbeniki glasbe 20. stoletja radi spregledajo, saj je v času radikalnega modernizma ostajal zavezan bolj tradicionalni izraznosti, a za gladko namazani pogon klasičnih koncertov se zdi že nekam obstranski.