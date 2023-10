Na že skoraj maratonskem sojenju za umor 22-letnega Sabostjana Kovačiča - Bestjana 3. septembra lani v romskem naselju Brezje pri Novem mestu je včeraj pred sodnike stopila partnerica 25-letnega Mirka Pilingerja - Mikija, obtoženega umora in poskusa uboja. Tistega večera okoli 23. ure jo je Pilinger klical, naj pride ponj in mu prinese oblačila za preobleči. Čakal jo je v bližini Češče vasi, njegova oblačila so bila strgana, po rokah in nogah je bil popraskan od trnja, je pripovedovala pred petčlanskim sodnim senatom. Preoblekel se je, strgana oblačila pa pustil ob cesti.

Odpeljala sta se proti Rimšu pri Krškem, nato sta se ustavila na gozdni poti, kjer ji je povedal, kaj se je zgodilo. »Rekel mi je, da je bil doma, ko je zaslišal trk, pok. Stekel je na cesto, nato pa zaslišal krike matere njegovih otrok, da je ustreljena. Iz torbice za pasom, ki jo vedno nosi s seboj, je vzel orožje in enkrat ali dvakrat ustrelil proti avtu. Omenil je, da so bili v tistem avtu fantje s še 'težjim' orožjem. Nato je pobegnil v gozd, od koder me je poklical,« je pripovedovala mladenka. »V avtu je jokal. Rekel je, da se bo ubil. Prepričala sem ga, naj tega ne stori in da naj gre na policijo, saj se bo vse uredilo.« Pilingerja je naslednjega jutra odpeljala na policijsko postajo Novo mesto, pred tem pa je sam poklical policista in mu povedal, da prihaja. »Čez dva dni me je poklical in rekel, naj se ne sekiram in da me ima rad,« je še dejala.

Spremenila svojo izjavo

Nato pa je njena pripoved nekoliko zapletla zadevo. Povedala je, da jo je nekaj dni po dogodku poklical policist, naj pride na policijsko postajo podat izjavo. Tam naj bi ji policista polagala besede v usta, češ da mora reči, da je Pilinger ubil človeka. »Rekla sta, da me bodo zaprli, če ne bom tako rekla. To je bilo potem, ko sem policistom že pokazala kraj, kjer se je Miki preoblekel.« Med drugim je zanikala navedbe iz policijskega uradnega zaznamka, ko naj bi policistom dejala, da je Miki zadel Bestjana. »To ne drži. Miki mi je rekel, da je streljal, da pa ne ve, ali je koga zadel. Hotel se je samo pokazati z orožjem in jih prestrašiti.« Na vprašanje, zakaj o domnevnih pritiskih policistov ni povedala že prej, je odvrnila, da se je bala. »Rekla sta mi, da bodo našli sledi na mojih rokah in da bom sostorilka,« je odvrnila. Kar je povedala policistom, je kasneje ponovila tudi pred preiskovalno sodnico, včeraj pa je nekatere okoliščine dogodka opisala drugače, na kar jo je tožilka Barbara Prevolšek Rajić tudi opozorila. »Takrat sem bila prestrašena. Še vedno prejemam grožnje Romov. Bila sem tudi noseča in sem se bala, da bo kaj narobe z otrokom. Nočem več hoditi po sodiščih,« je odvrnila.

Kriminalist Robert Španring, ki je v Krškem po dogodku najprej zaslišal njeno sestro, nato pa v Novem mestu skupaj s kolegom kriminalistom še njo, je njene navedbe o pritiskih odločno zavrnil. »Ob razgovoru je bila žalostna in razočarana nad tem, kar se je zgodilo. Bala se je, kako bo zdaj, ko bo sama z otrokom. Večkrat ji je šlo tudi na jok. Nikakor pa nisem vršil nobenega pritiska. Zapisal sem zgolj, kar je povedala.« Ko jo je sodnica Mojca Hode pozvala, kaj poreče na te besede, je odvrnila, da je bila takrat pod pritiskom in je lahko tudi narobe razumela zahteve policistov.

Kot smo poročali, je do streljanja prišlo 3. septembra lani po zabavi v romskem naselju Brezje, vzrok pa naj bi bilo ljubosumje. Sostorilstva obtoženi Dejan Novak naj bi z audijem, v katerem je bil tudi PIlinger, zapeljal pred seata alhambro, v katerem je bil pokojni Kovačič, in avtomobilu zaprl pot, nakar je prišlo do streljanja z obeh strani. Pri tem naj bi Pilinger z avtomatsko puško smrtno ranil Kovačiča, v strelskem obračunu pa so bili ranjeni še trije.