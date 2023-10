Spoštovani g. Vehovar, neizmerno smo vam hvaležni za vaše vprašanje in opozorilo na ljubljanske neuspešne primere, saj tudi nas ti in še mnogi drugi po vsej Sloveniji navdajajo z veliko žalostjo in precejšnjim pesimizmom za prihodnost varstva in ohranjanja kulturne dediščine pri nas. Iz vašega besedila je sicer razbrati precej naivno predstavo, da je v celotni zgodbi ključna izključno vloga našega zavoda, vendar je resnica veliko bolj kruta in strašna, saj procesi odločanja segajo v vse pore naše družbe, o čemer je nekaj malega v svojem govoru izpostavil soprog predsednice republike dr. Aleš Musar na otvoritvi zavodove razstave to isto sredo o drugem velikem slovenskem arhitektu Edvardu Ravnikarju. Toda najprej se osredotočimo na odgovor na vaše vprašanje. Ta bi se glasil kot odločen ne, ni mogoče uresničiti takšnega projekta. Ni uspelo Plečniku in ne bo uspelo vam. Seveda bi to obveljalo v primeru, če bi našo odločitev podprlo tudi resorno ministrstvo. Mogoče je to v tem trenutku samoumevno, za preteklost in prihodnost pa tega ne moremo trditi. Ob primerni spodbudi bi tak projekt brez zadržkov lahko podprle najvišje državne in lokalne oblasti in tako bi imelo vodstvo in ključni zaposleni zavoda le dve rešitvi, da odstopijo, ali pa pod pogoji projekt dovolijo. Mogoče ima zavod, ki ga v skorajda brezizhodni kot stisne že nižji uradnik ministrstva, recimo, z odločbo o financiranju, možnost izhoda tudi v podpori javnosti, a ta v pravnem smislu še nima ustrezne vloge v tovrstnih postopkih. Slednje je zaenkrat še povsem razumljivo, saj zavod s približno 90 konservatorji izda na leto okoli 9000 in več kulturnovarstvenih aktov (torej pogojev in soglasij), kar pomeni, da v takšni kadrovski in časovni stiski ni sposoben peljati še enakega števila postopkov z javno sfero.

A kadrovske in druge s tem povezane težave so druga zgodba, raje se osredotočimo na primere, ki so bili posebej izpostavljeni. Seveda tu ne bomo mogli iti v detajle, saj bi vsak zase lahko predstavljal samostojno temo. Pozitivno kulturnovarstveno mnenje za Plečnikov stadion je preklical z novim mnenjem zavod, ne ministrstvo, a resda šele potem, ko je ministrstvo predstavilo novo razlago zakonskih določil, in sicer da so določila odloka o razglasitvi nad določili OPPN, kar do tedaj temu ni bilo tako in sta oba veljala kot enakovredna podlaga za odločanje. Soglasje za rušitev za stavbo Kolizeja je skladno z 31. členom veljavnega zakona o varstvu kulturne dediščine izdala tedanja ministrica za kulturo. Je pa treba ob tem pripomniti, da je Kolizej kot kulturna dediščina vzbudil pozornost dela javnosti šele po tem, ko je prešel v privatno last. Prej za družbo ni bil vreden niti toliko, da bi ga priklopila na kanalizacijsko mrežo, za kar so tedanji stanovalci moledovali desetletja. Novo kopališče Ilirija je nekoliko drugačna zgodba. Projekt je že pred davnimi leti zmagal na javnem natečaju, kar je bila osnova za občinski prostorski akt, ki skladno z našo zakonodajo predstavlja podlago za varstveni režim. Ta je torej predvidel megalomansko novogradnjo, po našem mnenju mnogo preveliko, a varstveni režim je jasen, tako da zavod pravne podlage za zavrnitev ni imel. Podobno velja za Šumi in vrsto drugih ljubljanskih primerov.

Če je tudi nam dovoljen hipotetični zapis, potem si z malenkostno spremembo zakona na podlagi predlogov iz prakse in ne z novim pravnim eksperimentom, uveljavitvijo t. i. varstvenih območij dediščine kot nove pravne oblike varstva, vzpostavitvijo sistemskega financiranja prenov in restavratorskih posegov na dediščini, določenim zmanjšanjem varovanih območij in bolj konstantnim izobraževanjem vseh deležnikov lahko obetamo spremembe na bolje. Če bi se stališčem soproga predsednice pridružil še kdo iz politične elite, potem obstaja možnost, da postane Ljubljana zopet najlepše mesto na svetu in naša ljuba Slovenija najlepša država.

Dr. Robert Peskar, generalni konservator ZVKDS