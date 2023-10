Nova športna pridobitev je rezultat partnerskega sodelovanja Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez, skupine Slovenska industrija jekla (SIJ) in podjetja Planapark ter Občine Bled, ki je grbinasti poligon tudi v večini financirala. Kot je na petkovem odprtju pojasnil Janez Bajda iz podjetja Planapark, so pri gradnji uporabili žlindro, ki je malo drugačen material, in izdelava poligona je bila kar zahtevna. Iz žlindre so izdelani grbine in zavoji, urejena je tudi drenaža. Z njo nadomestijo drobljenec, kar prispeva k zmanjšanju porabe naravnih virov. Uporabili so približno 400 kubičnih metrov žlindre za več kot 250 metrov voznih površin. »Zares sem vesel in ponosen, da se je odprtje grbinastega poligona na Bledu končno uresničilo. Ne le ker je bila moja osebna želja na Bledu imeti takšen poligon, ampak ker v preteklosti za kaj takega ni bilo prave priložnosti, volje, niti prave lokacije. Naposled se je vse le sestavilo,« je na odprtju dejal blejski župan Anton Mežan in dodal, da ga veseli tudi govor o trajnosti, da so na Bledu zeleni.