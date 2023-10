Mlade privabljajo s štipendijami, vajeništvom in študentskim delom

V znanem kamnoseškem podjetju Marmor Hotavlje so priredili informativni dan ter učencem, dijakom in njihovim staršem predstavili možnost raznolikih poklicev in zaposlitev. Ob možnosti prehajanja med delovnimi mesti mlade v podjetju privabljajo tudi s štipendijami, vajeništvom in študentskim delom.