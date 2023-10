Ameriški kongres je danes zakorakal v četrti teden, ko je dejansko opravilno nesposoben. Toliko časa namreč predstavniški dom nima predsednika, ker se republikanska večina zaradi razkolov med strujami v stranki ne more zediniti o kandidatu, ki bi nasledil odstavljenega Kevina McCarthyja, brez predsednika pa predstavniški dom in s tem kongres ne moreta potrditi nobene zakonodaje. Pritiski za presek gordijskega vozla se zato krepijo z vseh strani. Bela hiša je poslala v kongres zakonski predlog za sto milijard dolarjev vreden sveženj pomoči Ukrajini, ki bi dobila večino tega zneska, Izraelu in Tajvanu ter humanitarne pomoči in denarja za krepitev varnosti južne meje. Vse bližje je tudi 17. november, ko se izteče začasno financiranje zvezne vlade, zato spet grozi zaprtje njenih agencij, saj ni nikjer na obzorju potrditve potrebnih zakonov o razdelitvi proračunskega denarja.

Mnogi v republikanski stranki se zavedajo, kako slabo luč meče dogajanje na stranko pred volitvami prihodnje leto. Senator Mitt Romney pravi, da bo stranka težko vladala državi, če ne more strniti niti lastnih vrst. »Predvidevam, da bodo demokrati volilce vprašali, ali res hočejo, da republikanci vodijo njihovo vlado, če ne morejo vladati niti sebi.« Zlasti v senatu so zaskrbljeni, da bo dogajanje vplivalo na možnosti stranke, da prihodnje leto osvoji večino v zgornjem domu in tudi v tekmi za Belo hišo. Pa tudi v samem predstavniškem domu so nekateri poslanci zgroženi. Vodja odbora za zunanjo politiko Michael McCaul pravi, da »sem v kongresu deseti mandat in to je verjetno ena najbolj sramotnih stvari, kar sem jih videl«.

Očitki o umazani kampanji v lastnih vrstah

Saga s predsednikom predstavniškega doma se vleče od 3. oktobra. Takrat je peščica osmih republikanskih upornikov predlagala razrešitev Kevina McCarthyja, ki so mu očitali proračunsko paktiranje z demokrati, in jo tudi dosegla s pomočjo glasov demokratov. To je bilo mogoče zato, ker imajo republikanci v predstavniškem domu samo nekaj glasov večine (razmerje je 221 republikancev, 212 demokratov in dva prazna sedeža). Zatem sta se na položaj predsednika predstavniškega doma v minulih tednih poskušala zavihteti dva kandidata. Prvi je bil zmerno konservativni vodja republikanske večine Steve Scalise, ki je v internem glasovanju v poslanski skupini sicer dobil podporo večine, vendar ni prepričal dovolj drugače mislečih v stranki, ki jih je bilo na splošnem glasovanju dovolj, da so mu preprečili potrditev, seveda skupaj z glasovi demokratov – ti na položaj predlagajo svojega vodjo manjšine Hakeema Jeffriesa, ki sicer nima možnosti za izvolitev. Po neuspehu Scalisa je poskušal vodja odbora za pravosodje in podpornik bivšega predsednika Donalda Trumpa Jim Jordan. Svoje ime je dal na glasovanje trikrat in vsakič dobil manj glasov, nazadnje je bilo proti njemu 25 kongresnikov njegove stranke. Nekateri od teh so mu očitali umazano kampanjo, češ da so jim po telefonu grozili, ni pa jasno, ali je za tem res stal njegov tabor. Po treh neuspehih so republikanci Jordana umaknili kot kandidata.

Začenja se nov krog

In zdaj gre spet vse od začetka. Po njegovem umiku se je zglasilo devet republikanskih kongresnikov, ki bi radi zasedli tretji najvišji položaj v državi. Za sinoči je bila predvidena predstavitev njihovih kandidatur znotraj stranke, kjer naj bi danes v več krogih glasovanja izbrali tistega, ki ima največ podpore, ta pa bo potem poskušal zediniti poslance in šel po potrditev pred predstavniški dom z upanjem, da lahko zbere 217 republikanskih glasov. Glede na razprtije med frakcijami in osebne zamere, ki so prišle v javnost med dogodki zadnjih nekaj tednov, bo to vse težja naloga za kogar koli.