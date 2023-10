S prvim decembrom letos bo začela veljati sprememba odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, ki uvaja nov prometni režim. In sicer bo občina lahko v soseskah opredelila območje za pešce in s tem prepovedala motorni promet. Ta bo dovoljen le v dostavnem času, ki bo vsak dan med 6. in 8. uro, oziroma vozniki bodo za posebne primere lahko pridobili dovolilnico na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet. Tovrstni režim je Mestna občina Ljubljana z začetkom tega meseca testno uvedla v soseski Koseški bloki.

V Črnučah ne bo novega vrtca v soseski Lagom

Večina v mestnem svetu je danes prikimala želji družbe ZL Living, da ji v soseski Lagom ne bo treba graditi prostora za šestoddelčni vrtec, čeprav je prostorski načrt to od nje zahteval. Na občini so bili pobudi ZL Living naklonjeni že od vsega začetka, saj so ocenili, da tovrstnega vrtca v Črnučah ne potrebujejo. Po drugi strani pa svet Četrtne skupnosti Črnuče in nekateri opozicijski svetniki takšne spremembe prostorskega načrta niso podpirali, ker se jim je zdelo smiselno, da bi stanovalci nove soseske imeli blizu vrtec.

Mestni svet bi o tej tematiki moral razpravljati že na junijski seji, a je župan Zoran Janković točko umaknil z dnevnega reda, ker tudi odbor za urejanje prostora ni podpiral ukinitve obveze po gradnji vrtca. Mestna uprava je nato nekoliko popravila junijski predlog, ki je očitno prepričal odbor za urejanje prostora. In sicer bo investitor namesto vrtca lahko zgradila oskrbovana stanovanja, ki jih bo odkupil mestni stanovanjski sklad. Janković je dejal, da je kupoprodajna že podpisana.