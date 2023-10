Še naprej pa Izrael grozi Hezbolahu z razdejanjem, če bo ob podpori Irana stopil v vojno z Izraelom, da bi rešil Hamas pred uničenjem, kar je zdaj trden namen Izraela. »Če boste vstopili v vojno, boste za to plačali visoko ceno!« je Iranu in Hezbolahu zagrozil Michael Herzog izraelski veleposlanik v ZDA in brat izraelskega predsednika. Iz Teherana pa prihajajo grožnje s totalno vojno na Bližnjem vzhodu, če Izrael ne bo takoj prenehal bombardirati Gazo. Sicer Iran nima kapacitet, da bi lahko vodil vojno proti Izraelu, a na jugu Libanona ima nekako pod svojo komando šiitski Hezbolah in v Siriji druge šiitske skupine, ki bi lahko prav tako napadle Izrael. Nevarnost za svetovni mir ni toliko v tem, da bi Iran lahko te milice spodbudil k napadu na Izrael, ampak bolj v tem, da bi ušle iranskemu nadzoru in brez odobritve Teherana napadle Izrael. Iranskemu režimu namreč zaradi notranje nestabilnosti in zaradi tega, ker še nima jedrskega orožja (Izrael pa ga ima), ne ustreza vojna. Zaradi podobnih razlogov tudi Hezbolahu ne. Poleg tega so tudi ZDA v stanju pripravljenosti in so poslale proti Izraelu dve letalonosilki, že tako pa imajo v regiji več kot deset vojaških oporišč. Iz Washingtona so celo opozorili svoje državljane po vsem svetu, naj bodo previdni, saj bi lahko do napada proti ZDA prišlo na kateremkoli koncu sveta. Američani so torej pripravljeni pomagati Izraelu v primeru širitve vojne. Predvsem pa poskušajo preprečiti širitev konflikta iz Gaze na Bližnji vzhod.