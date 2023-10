Če je Scorsesejev novi film Morilci cvetne lune, ki ga je režiser posnel po istoimenski dokumentarni knjigi ameriškega novinarja Davida Granna, v ožjem smislu film o umorih Indijancev plemena Osage, je v širšem družbenem zamahu film o pohlepu, ropanju in genocidni destruktivnosti belih priseljencev, na kateri temelji Amerika. Osage, ki so, tako kot številna druga domorodna ljudstva skozi zgodovino doživeli kolonializem, ropanja in uničevanje, je ameriška vlada v 19. stoletju iz Teksasa pregnala v Oklahomo. V rezervatu, kamor jih je odrinil beli človek, so nato na domnevno ničvredni zemlji odkrili bogata nahajališča nafte, zaradi česar je pleme v 20. stoletju nenadoma postalo najbogatejše ljudstvo na prebivalca na svetu. A to je v kruti igri usode hkrati na njihov prag znova pripeljalo pohlepne, roparske, morilske belopolte Američane.

Eden izmed teh je tudi Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio), ne preveč bistri vojak, ki se po koncu prve svetovne vojne s trebuhom za kruhom vrne v oklahomski Fairfax. Skozi njegove oči v uvodu filma na tem koščku ZDA gledamo na glavo obrnjen svet, v katerem so Indijanci lepo oblečeni gospodje, ki živijo na veliki nogi, belci pa delovna sila, ki bodisi gara na naftnih črpališčih bodis streže domačinom. A dlje kot opazujemo ta svet, vse bolj nas prevzema občutek, da ima ta blaginja Indijancev zelo omejen rok trajanja. Da beli človek preprosto ne bo dopustil, da bi domačinsko ljudstvo stalo nasproti njegovi zgodovinski pravici do dobička. In res – kot vidimo – nebelci preprosto nimajo šans. Belim priseljencem namreč pri tem, kako bogastvo iz žepa Osagev preusmeriti v lastnega, ne zmanjka delovne vneme, podjetnosti, še manj domišljije. Metode so različne: od raznih goljufij do rešitev v duhu postkolumbovskih konkvistadorjev.

To, da morajo številni Osagi kot pravno opravilno nesposobni stati v vrstah, da jim beli fantje odobrijo denar za osebno potrošnjo, pri kateri jim potem drugi beli fantje zaračunavajo oderuške, osaške cene, tretji pa jih preprosto oropajo, je še najmanj, saj ti mehki prijemi kaj hitro eskalirajo v serijo hladnokrvnih umorov. V središču zločinske kampanje, ki jo gledamo, je sicer William Hale, lokalni veljak v izvedbi Roberta De Nira. Ernestov stric, ki se Indijancem prodaja kot veliki dobrotnež, je supremacistični psihopat, za katerega so goljufanje, izsiljevanje in umori Osagev zgolj biznis. Svojemu nečaku, potem ko mu ponudi službo, med drugim namigne, naj se poroči z Indijanko Mollie (Lily Gladstone). Seveda samo zato, da mu nato razloži, kako poteka dedovanje in kako koristno bi bilo, če bi kateri izmed dedičev, ali pa kar vsi, ki so na vrsti pred njim – recimo – izginili.

Dvakrat ga ni treba prositi: nekatere zastrupijo, druge ustrelijo, tretje razstrelijo. A ti umori sami po sebi sploh niso tisto, kar je najbolj srhljivo; najbolj srhljivo je pravzaprav to, kako banalni in sprejemljivi so ti zločini za zločince in okolico. Izvajajo jih namreč povsem rutinsko, tako rekoč brez moralnega in brez političnega odpora. Ti zločini postanejo z vidika storilcev tako trivialni, da se velik del filma bere kot črna komedija, v kateri ni neobičajno, da na paradi za materami indijanskih vojnih veteranov v špičastih kapucah korakajo kukluksklanovci. Pri čemer lokalne oblasti, kot da ne zaznajo kopičenja trupel v sumljivih okoliščinah, beli meščani pa so videti, kot da so eden za drugim izključili razmišljanje in vest. Kot da so preprosto sprejeli državno premiso, da gresta akumulacija kapitala in rasno nasilje z roko v roki. Hannah Arendt bi temu rekla banalnost zla.

Scorsese to banalnost zla, ta sistemski rasizem, to zažrtost supremacizma v ameriško družbo v filmskem smislu poudarja z nenavadno strukturo kriminalne drame. V Morilcih cvetne lune v prvi polovici filma tako rekoč ni klasičnega zapleta oziroma pripovedne uganke, ki bi gledalca držala v negotovosti. Gledalcu enostavno ni treba ugibati ne o storilcih, ne o žrtvah, ne o načinu, na kakršnega bodo ti zločini izvedeni. Te napetosti preprosto ni, saj je vse jasno v naprej. Gledalec namreč vse te dogodke spremlja skozi oči storilcev, zaradi česar mu v večji meri preostane le mučna pozicija opazovanja gnusnih zločinov, za katere nihče do zadnjega ne odgovarja. A če je ta odločitev vsebinsko smiselna, pripovedno filmu vendarle nekaj manjka. Že res, da je 80-letni režiser s takšnim pristopom po eni strani efektivno poustvaril zgodovinski družbeni kontekst in z njim občutek brezizhodnega položaja domorodcev, a pri tem ne gre mimo tega, da je triinpolurni film kljub odličnim igralskim dosežkom, suvereni režiji in produkcijski izdelanosti bistveno predolg in dramaturško, sploh v prvi polovici, večkrat razvlečen in dolgovezen. Rečeno drugače: hkrati je nečesa preveč in premalo, kar še izraziteje poudari sicer briljanten finiš.