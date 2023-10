Z ljubljanskega okrožnega tožilstva so nam na vprašanje, ali so sprožili kakšne postopke v zvezi z zapisom, odgovorili: »V zadevi bo odprt spis in dodeljen v delo državnemu tožilcu, ki bo ocenil ali so morebiti izpolnjeni zakonski znaki katerega od kaznivih dejanj, ki se preganja po uradni dolžnosti.«

Za katero kaznivo dejanje bi lahko šlo, smo vprašali tudi ljubljanske policiste. »Preučili bomo morebiten obstoj znakov kaznivih dejanj in prekrškov, povezanih z vzbujanjem nestrpnosti. Pri tem je potrebno poudariti, da se preverja, ali so podani vsi zakonski znaki kaznivih ravnanj za vsak posamičen primer posebej. (...) Kaznivo dejanje Javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti je opredeljeno v 297. členu Kazenskega zakonika (KZ-1). Kdor javno spodbuja ali razpihuje sovraštvo, nasilje ali nestrpnost, ki temelji na narodnostni, rasni, verski ali etnični pripadnosti, spolu, barvi kože, poreklu, premoženjskem stanju, izobrazbi, družbenem položaju, političnem ali drugem prepričanju, invalidnosti, spolni usmerjenosti ali katerikoli drugi osebni okoliščini, in je dejanje storjeno na način, ki lahko ogrozi ali moti javni red in mir, ali z uporabo grožnje, zmerjanja ali žalitev, se kaznuje z zaporom do dveh let.«

Zapis so obsodili vodje koalicijskih strank. »Pokola, ki sta se pred nekaj meseci zgodila v Beogradu, torej blizu nas, pa nas opominjata, kakšno zlo prinaša prelahka dostopnost do orožja. Vsi ti dogodki so za seboj pustili tako žrtve, kot tudi uničena življenja družin in praznino, ki je ni več mogoče zapolniti. Pozivi k osebnemu oboroževanju, pa četudi legalnemu, so popolnoma neodgovorni. (...) Varnost ljudi je na prvem mestu, zato vlada aktivno spremlja razmere in sprejema vse potrebne ukrepe za njeno zagotavljanje. Obsojamo netenje panike, sovraštva in populizma ter zavračamo pozive k oboroževanju. Takšni pozivi so v nasprotju z vrednotami moderne in demokratične Slovenije in niso v duhu solidarne Evrope,« so zapisali.