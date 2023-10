Zakaj je ministrstvo v resnici kupilo 13.000 računalnikov?

Na ministrstvo za digitalno preobrazbo ta čas postopoma prihaja 13.000 prenosnikov, za katere vladni predstavniki šele iščejo namen in cilj. Del naj bi jih med drugim namenili poplavljencem in šolarjem, toda več dejstev kaže na to, da je ministrstvo računalnike najprej dobavilo za nek drug namen, sedaj pa, ko računalniki že prihajajo, rešujejo nastalo situacijo in iščejo prejemnike, da bi osmislili 6,5 milijonov evrov vredno javno naročilo.