Nova sezona košarkarske lige NBA je pred vrati. Danes ponoči jo bodo odprli branilci naslova Denver, ki bo gostil LA Lakers, in Golden State, pri katerem bo gostoval Phoenix. V 78. sezoni najmočnejše košarkarske lige na svetu bo Slovenija imela zgolj dva predstavnika. Luka Dončić je zvezdnik Dallasa in eden najboljših posameznikov v ligi NBA, Vlatko Čančar pa član prvakov iz Denverja. 26-letni Koprčan bo po hudi poškodbi kolena, ko si je strgal vezi na pripravljalni tekmi slovenske reprezentance za svetovno prvenstvo proti Grčiji v Atenah, bržkone izpustil celotno sezono. V zraku visi prihodnost Gorana Dragića, ki pri 37 letih prvič v karieri nima delodajalca. Spogledoval se je z vrnitvijo v Miami, kjer živi z družino, a naposled iz tega ni bilo nič. Glavna letošnja novost je turnir med sezono, ki ga bodo začeli 3. novembra, vse tekme pa bodo štele kot redni del sezone, razen finala, ki bo v soboto, 9. decembra.

Dallas pod pritiskom

Ena od ekip, na kateri bo izjemen pritisk v letošnji sezoni, je zagotovo Dallas. Potem ko se moštvo iz Teksasa v lanski sezoni ni uvrstilo niti v končnico, so v vodstvu kluba napeli moči in poleti uspeli zadržati Kyrieja Irvinga. A vprašanje je, če je to sploh bilo smotrno, saj Irving podobno kot Dončić v rokah večino časa potrebuje žogo, da je lahko učinkovit. Med zvezdnikoma se mora tako razviti dobra kemija, obenem pa se morajo ostali igralci v moštvu sprijazniti, da veliko priložnosti za doseganje točk ne bodo imeli. Ena od pomembnih Dallasovih potez je bila, da so iz Bostona pripeljali Granta Williamsa, ki velja za trdnega obrambno naravnanega košarkarja, ki obenem nima težav s tem, da okrca tiste soigralce, ki na parketu ne dajejo vsega od sebe. Sezona teličkov bo odvisna tudi od sreče s poškodbami, ki jim vsaj pred začetkom sezone ne prizanašajo. Dončića namreč še vedno ovirajo bolečine v levi mečni mišici. Čeprav je sprva kazalo, da bo na uvodu v sezono, ko v noči na četrtek Dallas gosti San Antonio z Victorjem Wembanyamo, slovenski košarkar igral, je njegov trener Jason Kidd postregel s precej bolj črnogledo napovedjo: »Luki še nismo določili datuma, ko naj bi se vrnil na parket.« Naj spomnimo, da se je Dončić pred tem ubadal tudi s poškodbo leve stegenske mišice, ki ga je ovirala v zadnjih mesecih lanske sezone ter tudi na svetovnem prvenstvu.

Čeprav je nekdanji zvezdnik lige NBA Shaquille O'Neal v napovedi pred sezono Dallas izpostavil kot moštvo, ki bo osvojilo naslov prvaka, bo imelo moštvo iz Teksasa že na zahodni konferenci silovito konkurenco. Denimo lanske prvake iz Denverja, ki niso veliko posegali v šampionsko zasedbo. Za trenerja Michaela Malona se utegne kot težava izkazati dejstvo, da sta odšla pomembna moža s klopi Bruce Brown in Jeff Green. Phoenix ima v trojici Kevin Durant, Devin Booker in Bradley Beal izjemno moč, a vprašanje je, če premore dovolj široko moštvo, da napade naslov prvaka. Golden State je s Chrisom Paulom dobil novega izkušenega posameznika, Steph Curry pa je močno motiviran, da pride še do kakšnega šampionskega prstana. Podobno računa tudi LeBron James z LA Lakers, pri LA Clippers naj bi bila končno zdrava Kawhi Leonard in Paul George, kot pri New Orleansu nekdanji prvi izbor Zion Williamson. Presenečenje utegne biti mlada ekipa Oklahome s Shaiom Gilgeousom-Alexandrom na čelu.

Boston odločno po naslov prvaka

Na Vzhodu se je odvijala glavna drama letošnje poletne tržnice, ko je Miami dolgo časa lovil Damiana Lillarda, na koncu pa je ta pristal pri Milwaukeeju. Moštvo s Floride, ki je lani igralo v velikem finalu, je tako ostalo praktično z isto ekipo, a Jimmy Butler znova napoveduje, da bodo osvojili naslov prvaka. Milwaukee je na papirju okrepljen, a je izgubil Jrueja Holidayja, ki je preko Portlanda pristal v Bostonu. Prav kelte mnogi vidijo kot glavne kandidate za naslov prvaka. Ob Holidayju, Jasonu Tatumu in Jaylenu Brownu so poleti medse zvabili še Kristapsa Porzingisa, ki je po odhodu iz Dallasa v Washingtonu igral odlično. »Luka Dončić je izjemen igralec, zvezdnik, eden najboljših na svetu. Še vedno imava odličen odnos. A ljudje se ne zavedajo, kako težko je igrati z igralcem, ki je tako dominanten na žogi,« je ob priložnosti povedal Kristaps Porzingis. Philadelphia z lanskim najkoristnejšim posameznikom (MVP) Joelom Embiidom se ubada z muhastim Jamesom Hardnom, ki ne želi več igrati za predsednika kluba Daryla Moreyja in se vede otročje ter se ne udeležuje treningov. Zanimive bodo tudi predstave Toronta, ki ga v letošnji sezoni vodi po Igorju Kokoškovu drugi evropski trener v zgodovini lige NBA Srb Darko Rajaković.