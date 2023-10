S prihodom 31-letnega Prepeliča bi športni direktor Cedevite Olimpije Vlado Ilijevski poskrbel za dodatne izkušnje in okrepil met v ekipi, ki ji začetek sezone ni stekel po načrtih. Prepelič sicer običajno igra na položaju branilca, a bi v sili lahko tudi prevzel organizacijo Olimpijinega napada. Na tem položaju imajo Ljubljančani ta hip celo največ težav.

Prepelič je v lanski sezoni igral za špansko ekipo Valencia Basket in v evroligi dosegal v povprečju 7,1 točko na tekmo ter 3,1 podajo v povprečno 19 minutah. V španski ligi je ob dve minuti krajši minutaži dosegal po 6,3 točke in 2,8 podaje. Bolj razpoložen je bil na svetovnem prvenstvu, kjer je bil drugi strelec slovenske izbrane vrste za Luko Dončićem. V 20,5 minute je dosegal 14 točk z 41,5-odstotnim metom za tri, 3,1 skok in 2,4 podaje na tekmo.