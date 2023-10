V poostrenem nadzoru prometa na pomurski avtocesti A5 so policisti s Policijske uprave Murska Sobota včeraj med deseto uro dopoldan in peto uro popoldan ugotovili 48 kršitev prometnih pravil, od tega 25 kršitev vožnje z neprimerno hitrostjo, 15 kršitev, povezanih z prevozom tovora, in osem drugih kršitev.

Nekaj po tretji uri popoldan so v smeri Lendave izmerili hitrost voznika mercedesa, šlo je za državljana Hrvaške, ki je vozil s hitrostjo 195 kilometrov na uro na odseku, kjer je bila najvišja dovoljena hitrost 110 kilometrov na uro. 46-letnik je v postopku opravil še alkotest, ki je pokazal na 1,77 mg/l alkohola, kar je okoli 3,7 promila alkohola. Proti njemu so podali obdolžilni predlog na sodišče.