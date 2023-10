»Namen obeh sestankov je pridobitev vseh dejstev in informacij o predmetnih zadevah, ki bodo podlaga za nadaljnje ukrepe SDH. O nadaljnjih ukrepih bo javnost sproti obveščena,« so za STA navedli pri upravljalcu državnih naložb.

SDH namerava, kot pravijo, izkoristiti vsa razpoložljiva sredstva, ki jih ima na voljo kot upravljalec, da se morebitna koruptivna dejanja v bodoče preprečijo, tista morebiti že izvedena pa raziščejo in ustrezno kaznujejo.

Pri tem spominjajo, da Dars kot javna delniška družba v 100-odstotni lasti države deluje po sistemu dvotirnega korporativnega upravljanja, v katerem vse posle samostojno in neodvisno vodi uprava, prav tako samostojno in neodvisno pa je za nadzor uprave in poslovanja odgovoren nadzorni svet.

»SDH se torej v kakršnekoli poslovne odločitve družbe niti ne more niti ne sme vpletati oziroma nanje vplivati, temveč lahko deluje le v okviru pristojnosti, ki jih uveljavlja v vlogi edinega delničarja družbe,« so še navedli. Ena takšnih pristojnosti je poseg v sestavo nadzornega sveta.