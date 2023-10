»Operacije oklepnih in pehotnih sil so namenjene uničenju terorističnih celic, ki se pripravljajo na naslednje faze vojne,« je dejal. Pri tem je bil v nedeljo ubit en izraelski vojak, še trije pa naj bi bili ranjeni.

Predstavnik izraelske vojske je povedal tudi, da palestinsko oboroženo gibanje Hamas zadržuje 222 talcev. Pojasnil je, da je trajalo nekaj časa, da so potrdili njihovo število, ker je med njimi tudi »precejšnje število« tujih državljanov. K njihovi izpustitvi so v zadnjem času večkrat pozvali številni tuji voditelji.

Izraelski obrambni minister: Spopadi bi lahko trajali več mesecev

Izraelski obrambni minister Joav Galant je ocenil, da bi lahko spopadi med izraelsko vojsko in palestinskim gibanjem Hamas trajali še več mesecev, končni cilj Izraela pa je uničiti Hamas. Medtem izraelske sile nadaljujejo obstreljevanje Gaze - sporočile so, da so v 24 urah zadele 320 ciljev, ponoči pa je bilo v napadih ubitih najmanj 70 ljudi.

»Kar zadeva operativne vidike, izraelske vojske na koncu ne bo ustavilo nič. Gre za kombinacijo dveh stvari - naših zračnih zmogljivosti in manevrov na tleh,« je v nedeljo v Tel Avivu dejal Galant, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»To bi morala biti naša zadnja operacija v Gazi iz preprostega razloga, ker po njej ne bo več Hamasa,« je zatrdil obrambni minister. Ob tem je kot naslednjo fazo omenil že nekaj časa pričakovano kopensko operacijo, ki naj bi »prišla kmalu«.

Izraelske sile (IDF) medtem nadaljujejo silovito obstreljevanje palestinske enklave v Gazi, ki jo nadzoruje palestinsko oboroženo gibanje Hamas. Njihovi uradniki so sporočili, da je bilo ponoči v raketnih napadih IDF skupno ubitih najmanj 70 ljudi.

Izraelska vojska je v izjavi sporočila, da so v zadnjih 24 urah zadeli 320 ciljev na območju Gaze. »Med napadenimi terorističnimi cilji so bili podzemni predori Hamasa, več deset operativnih poveljniških centrov, drugi vojaški kompleksi in opazovalnice,« so zapisali.

Ubitih že več kot 6000 ljudi

Palestinske oblasti medtem trdijo, da IDF brez opozorila obstreljuje naseljena območja. Čez noč je bilo 60 zračnih napadov usmerjenih tudi na t. i. varno območje v Han Junisu na jugu Gaze, kamor je Izrael napotil civiliste s severnega dela, poroča britanski BBC.

Najbolj intenzivnega obstreljevanja je sicer še vedno deležen severni del Gaze. Direktor tamkajšnje bolnišnice Al Kuds je povedal, da so jih izraelski obveščevalci že tretjič pozvali k evakuaciji, vendar je ta po njegovih besedah nemogoča zaradi oskrbe pacientov, ki ne morejo nikamor. Dodal je, da je na območje v krogu stotih metrov okrog bolnišnice padlo deset raket.

Izraelska vojska obstreljuje Gazo vse od napada palestinskega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra, po katerem je po uradnih podatkih umrlo najmanj 1400 ljudi. V povračilnih raketnih napadih IDF na Gazo pa je bilo po podatkih tamkajšnjega zdravstvenega ministrstva doslej ubitih več kot 4650 Palestincev, med njimi več kot 1800 otrok.

Američane skrbijo interesi v regiji

Ameriški mediji poročajo, da je predsednik ZDA Joe Biden pozval Izrael, naj odloži začetek kopenske operacije v Gazi in tako omogoči več časa za osvoboditev talcev, za odhod tujih državljanov iz Gaze in omogočanje dostopa do nujno potrebne humanitarne pomoči za prebivalce te oblegane palestinske enklave.

Poleg tega naj bi si oblasti v ZDA po navedbah časnika New York Times želele zagotoviti več časa za zaščito ameriških interesov v regiji, saj po začetku izraelske kopenske ofenzive na Gazo pričakujejo zaostrovanje razmer tudi v okoliških državah in okrepljene napade različnih oboroženih gibanj, kot je denimo libanonski Hezbolah, ki ga podpira Iran.

Borrell za vzpostavitev humanitarne prekinitve ognja v Gazi

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell se je ob prihodu na današnje zasedanje zunanjih ministrov unije zavzel za vzpostavitev humanitarne prekinitve ognja, ki bi omogočila dostop humanitarne pomoči na območje Gaze. O tem na današnjem zasedanju razpravljajo zunanji ministri članic.

»Mislim, da je humanitarna prekinitev spopadov potrebna, da bi omogočili vstop in razdelitev humanitarne podpore v Gazi,« je pred zasedanjem v Luxembourgu povedal Borrell.

V Egiptu pred mejnim prehodom Rafa čaka dolga kolona tovornjakov, ki morajo po njegovih besedah vstopiti v Gazo in dobaviti nujno potrebne dobrine. Pri tem je izpostavil gorivo, ki je potrebno za zagotavljanje elektrike in razsoljevanje vode.

»Brez vode in elektrike namreč bolnišnice komaj delujejo,« je povedal Borrell. O tem je govoril z evropskim komisarjem za krizno upravljanje Janezom Lenarčičem, ki sodeluje tudi na današnjem zasedanju.

Po Borrellovem mnenju okoli 20 tovornjakov na dan, kolikor jih je ob začasnem odprtju prehoda Rafa v Gazo vstopilo v soboto in nedeljo, ni dovolj, saj jih običajno pomoč vsak dan dostavi 100. Palestinska enklava je bila do vstopa prve humanitarne pomoči dva tedna pod popolno blokado izraelskih sil, ki na tem območju izvajajo vsakodnevne raketne napade.

Humanitarna prekinitev ognja pa je potrebna tudi za izpustitev talcev, ki jih je skrajno palestinsko gibanje Hamas zajelo med napadom na Izrael pred približno dvema tednoma. »Ugrabljene ljudi je treba izpustiti. To je korak k umiritvi razmer,« je povedal visoki zunanjepolitični predstavnik EU.

Ob tem ni želel napovedovati, ali bodo zunanji ministri danes dosegli soglasje o pozivu k humanitarni prekinitvi ognja. Je pa zagotovil, da bodo o tem danes razpravljali ministri, na vrhu konec tedna pa tudi voditelji držav članic.

Zahodni voditelji z Bidnom na čelu potrdili podporo Izraelu Voditelji ZDA, Nemčije, Kanade, Italije, Francije in Združenega kraljestva so v nedeljo v skupni izjavi ponovno potrdili svojo podporo Izraelu, hkrati pa ga pozvali k spoštovanju mednarodnega prava in zaščiti civilistov. Ameriški predsednik Joe Biden se je o tem pogovarjal tudi z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem in papežem Frančiškom. Šesterica voditeljev je v izjavi pozdravila prvi dve pošiljki humanitarne pomoči, ki sta konec tedna vstopili v Gazo. Kot so sporočili iz Bele hiše, so se ob tem zavezali, da zagotovijo trajen in varen dostop do hrane, vode, zdravstva in druge pomoči civilistom. Prav tako bodo nadaljevali diplomatska prizadevanja s partnerji v regiji, da se spopad med Izraelom in palestinskim oboroženim gibanjem Hamas ne bo razširil, pravi izjava.