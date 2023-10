To pomeni, da se je voznik McLarna Lando Norris v Austinu povzpel na drugo mesto za zmagovalcem, Nizozemcem Maxom Verstappnom. Voznik Ferrarija Carlos Sainz je po novem tretji. Šesti na nedeljski dirki Leclerc je prav tako ostal brez rezultata zaradi nepravilne talne plošče.

Mercedes je že pred tem priznal kršitev pravil na Hamiltonovem dirkalniku. Očitno po meritvah, ki so jih opravili regulatorji Fie, osnovna plošča ob koncu dirke ni bila več tako debela, kot je to zahtevano.

Britanska ekipa je navedla učinke zelo neravne steze na podvozje, pa tudi pomanjkanje časa za ponovno nastavitev in preverjanje dirkalnika po sobotnem sprintu. Obraba osnovne plošče je bila večja od pričakovane, poročajo agencije.

Komisarji pa so vztrajali in poudarili, da je dolžnost vsake ekipe zagotoviti skladnost s predpisi.

Wolff: Iz tega se moramo učiti

Šef ekipe Mercedes Toto Wolff je bil pronicljiv. »Drugim je to uspelo, mi smo naredili napako in v pravilih ni manevrskega prostora. To moramo sprejeti, se iz tega učiti in se naslednji vikend vrniti močnejši,« je dejal Avstrijec.

Hamilton je po diskvalifikaciji podal podobno izjavo: »Seveda je razočaranje biti diskvalificiran po dirki. A to ne zmanjša napredka, ki smo ga dosegli ta konec tedna.«

Hamilton je za las zgrešil zmago na VN ZDA. Po navdušujočem troboju s Verstappnom in Norrisom je ciljno črto prečkal 2,2 sekunde za voznikom Red Bulla.

Do konca sezone so še štiri dirke, naslednja pa bo na vrsti že čez teden dni v Ciudad de Mexicu.