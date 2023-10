Včeraj okoli četrte ure popoldan so v gostinskem lokalu na Pobrežju v Mariboru odjeknili streli. Sprli naj bi se gostje lokala, eden naj bi streljal proti drugemu, a ga ni poškodoval, so sporočili s PU Maribor. Osumljeni je s kraja pobegnil, a so ga pripadniki specialne enote policije danes zgodaj zjutraj prijeli. Odvzeli so mu prostost.

Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so odvzeli prostost še enemu moškemu zaradi suma storitve kaznivega dejanja pomoči storilcu po kaznivem dejanju. Za zdaj so s policije še sporočili, da nadaljujejo preiskavo v smeri kaznivega dejanja poskusa umora.

Streljanje v Vitanju

V noči s sobote na nedeljo pa je moški streljal na območju Vitanja, a tudi tam poškodovanih ni bilo. 36-letnik, ki ga je policija že aretirala, je osumljen povzročitve splošne nevarnosti, pa so potrdili na PU Celje. Kot smo že poročali, se je moški sprl z znancem, ki je skupaj s prijateljico okoli pol treh zjutraj na dom osumljenca pripeljal partnerko 36-letnika. Najprej so se sprli, sledil je pretep, potem pa je moški šel v hišo po orožje, zunaj večkrat streljal in se zaprl v hišo. Na kraj je prispela policijska pogajalka, a se moški na njene pozibve ni odzival. Moškega so prijeli pripadniki specialne enote policije.

