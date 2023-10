Ker nihče od kandidatov v prvem krogu najverjetneje ne bo prejel za zmago potrebnih 45 odstotkov glasov ali 40 odstotkov z 10-odstotno prednostjo pred drugouvrščenim, bo potrebna izvedba drugega kroga volitev 19. novembra. Zmagovalec bo nastopil mandat 10. decembra

Massa iz vrst peronistične vladne koalicije Zveza za domovino (UP) je v anketah javnega mnenja zaostajal za Mileijem, zato je njegov uspeh toliko bolj nepričakovan. Zmago z udobno prednostjo si je zagotovil kljub hudim gospodarskim težavam, s katerimi se sooča Argentina, poročajo tuje tiskovne agencije.

Na tretjem mestu je z okoli 23 odstotki pristala kandidatka desnosredinske opozicijske koalicije Skupaj za spremembo (JxC) Patricia Bullrich, nekdanja notranja ministrica.

Skrajno desni ekonomist Milei je med kampanjo obljubljal, da bo ukinil nacionalno valuto in jo nadomestil z ameriškim dolarjem, zmanjšal javno porabo in znižal davke ter ukinil centralno banko.

Veliko protestnih glasov

Massa je medtem za potrebe kampanje znižal dohodnino in povečal proračunsko porabo, kar bo po mnenju nekaterih opazovalcev le še poslabšalo krhko finančno stanje v državi, ki se sooča s 140-odstotno inflacijo.

Okoli 40 odstotkov prebivalstva Argentine živi pod pragom revščine, srednji razred pa izginja in številni volivci naj bi zato oddali protestni glas za Mileija, ki ga v medijih primerjajo z bivšima predsednikoma ZDA in Brazilije, Donaldom Trumpom in Jairjem Bolsonarom.

Bolsonarov sin Eduardo je bil v nedeljo prisoten v Mileijevem volilnem štabu in mu izrazil podporo. »Verjamem, da bo Milei zmagal, ni pomembno, ali bo to v prvem ali drugem krogu,« je dejal.

Milei sam sebe opredeljuje za anarhokapitalista, na predvolilnih shodih pa je mahal z motorno žago kot simbolom proračunskega rezanja, ki ga načrtuje v primeru zmage.

Massa je v zmagovalnem nagovoru poskušal sebe prikazati kot njegovo nasprotje, svojim podpornikom pa dejal, da je Argentina »velika država«, ki ji bodo »dali mesto, ki si ga zasluži.«