Bled: Namesto luksuznih oskrbovanih stanovanj turistični apartmaji

Odlična lokacija, mirno okolje, storitve na dosegu roke, zdravstvena ambulanta in 24-urna asistenca. Vse to so bile prazne obljube hudo razočaranim kupcem luksuznih oskrbovanih stanovanj na Bledu. Na zemljišču, namenjenemu gradnji v javno dobro, jih je pred štirimi leti zgradilo podjetje Mijaks, namesto starostnikov pa zdaj tam svoj mir večinoma uživajo družine in turisti z vsega sveta.