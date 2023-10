Zoran Zeljković je delo na klopi Olimpije začel z zmago, ki pa je bila na zelo dinamičnem derbiju Ljubljanske kotline (15 strelov Domžal in 17 Olimpije) izbojevana težje, kot kaže izid 2:0. »Na spolzkem igrišču smo igrali dokaj dobro, zelo mi je všeč, da smo mrežo ohranili nedotaknjeno. Vsak, ki je dobil priložnost, je dal vse od sebe. To je minimum, ki ga zahtevam od fantov. Nisem najbolj zadovoljen z igro v obrambi, kjer nas čaka še veliko dela. Ni čas za slavje, v četrtek nas čaka evropska tekma pod drugačnimi pogoji na umetni travi na Ferskih otokih, kjer smo lahko še boljši z nekaterimi, ki v Domžalah niso igrali,« je bil prvi vtis Zorana Zeljkovića.

Junak Olimpije Marcel Ratnik s tremi blokadami

​Zeljković je za debi oblekel zelen pulover in ni skrival, kako je ponosen, da je trener Olimpije. Obenem je prepričan, da se lahko sooča s pritiskom, ki ga prinaša delo v trofejnem klubu. Temeljito je premešal ekipo, v kateri je bil od portugalske kolonije le najboljši strelec lige Rui Pedro. Tokrat je imel novo vlogo v zvezni vrsti, a je vseeno dosegel vodilni gol z izjemnim strelom s 16 metrov pod prečko (osmi zadetek v sezoni), drugega so si Domžalčani zabili sami. Od trenerja je prejel pohvale za igro v napadu in kritiko za defenzivne naloge. V vratih je bil nezanesljivi Pintol, ki so ga z blokadami strelov reševali soigralci. Na bokih sta priložnost dobila bolj odgovorna igralca, razigrani litovski reprezentant Lasickas, ki je sodeloval pri obeh golih, in Krefl (Sualehe je poškodovan). V osrčju zvezne vrste sta bojeviti Nigerijec Agba in Izraelec Fadida zelo dobro nadomestila poškodovana Doffa in Elšnika. V napadu sta priložnost dobila veliki up Brest in postavni Bristrić, ki je trenerja navdušil z borbenostjo, a mu tudi »dvignil pritisk«, ko je po nepotrebnem z zunanjim delom stopala ustavljal žogo.

Tako kot je ob zamenjavah trenerja običajno, je imela ekipa veliko več energije kot pod Henriquesom. »Upam, da bomo v tem ritmu nadaljevali. Všeč mi je, da smo bili v protinapadih hitrejši in ni bila naša ideja le zadržati žogo. V obrambi morajo igralci bolje prepoznati, kdo mora iti v presing. Če začneš razmišljati šele, ko izgubiš žogo, je prepozno. Kontrola dogajanja je zelo pomembna in na trenutke nismo bili dobro postavljeni. Veliko je bilo detajlov, ki mi niso bili všeč, a bomo iz dneva v dan boljši,« je dodal Zeljković. V napadu je bil junak Rui Pedro, v zvezni vrsti je presenetil 20-letni Nigerijec Agba, ki je prišel iz hrvaškega drugoligaša Dubrava, v obrambi je blestel Ratnik, ki je s tremi blokadami preprečil gol, ko so mnogi žogo že videli v mreži. »Ko se ti za takšno posredovanje zahvali vratar, te to napolni z dodatno energijo. Ker smo imeli z novim trenerjem skupaj šele dva treninga, bomo potrebovali še nekaj časa, da sprejmemo taktične zamisli in bo Olimpija znova takšna, kot mora biti. Odločilo je to, da smo pokazali veliko željo, ki je na prejšnjih tekmah ni bilo. Morda smo se v preteklosti prehitro zadovoljili z doseženim. Tokrat smo igrali drug za drugega, vsi smo si pomagali med seboj,« je izpostavil 19-letni Marcel Ratnik.

»Zgodilo se je tisto, kar smo se pogovarjali med polčasoma, da bo zmagal tisti, ki bo prvi dosegel gol,« je tekmo povzel vezist Domžal Benjamin Markuš. Domžale so si po igri zaslužile vsaj gol, a je obramba Olimpije blokirala kar deset njihovih strelov. Domžalčani imajo velike težave s poškodbami, zato trener Dušan Kosić išče začasne rešitve, v katerih pa se igralci kljub mladosti dobro znajdejo. »Še ena tekma, na kateri bi si zaslužili več. Oba gola smo prejeli poceni, saj bi ju lahko preprečili, mi pa svojih priložnosti nismo izkoristili. Odločili so detajli, ko je obramba Olimpije dvakrat, trikrat izredno posredovala. Če želiš premagati Olimpijo, moraš izkoristiti polpriložnosti, ki so jih imeli veliko več,« je bil realen trener Domžal Dušan Kosić, ki je bil v preteklosti mentor Zeljkoviću, saj je bil ta v Celju njegov pomočnik.

Konec idile Anteja Šimundže v Mariboru

Tudi Damir Krznar je ob debiju na klopi vodilnega Celja osvojil tri točke, čeprav je na gostovanju pri zadnjeuvrščeni Rogaški že po 24 minutah ostal z desetimi igralci, ko je Kouter pri vodstvu z 1:0 prejel drugi rumeni karton. Celjani so kljub igralcu manj dosegli še tri gole, junak pa je bil Brazilec Edmilson s hat-trickom. »Kouter je ekipo po neumnosti pustil na cedilu. To je zmaga značaja ekipe,« je bil zadovoljen trener Celja Damir Krznar, ki je moral ob koncu prvega polčasa zamenjati poškodovanega vratarja Rozmana. Brezvoljna Rogaška si tudi z igralcem več ni priigrala velike priložnosti.

Hitro je bilo konec idile Anteja Šimundže v Mariboru, saj je z 1:2 izgubil na gostovanju pri Bravu v Šiški. Po dveh globinskih podajah Kavčiča sta gola za gostitelje z glavo dosegla Poplatnik in Ivanšek, ki se mu je Olimpija poleti odpovedala. Po tekmi so morali nogometaši Maribora na zagovor k navijačem, ki so izrekli kar nekaj ostrih besed. »V prvem polčasu smo bili prepočasni v razmišljanju, taktično pa premalo agresivni, saj ni bilo dovolj sprintov v globino. V drugem delu smo se malo popravili, a smo gola prejeli po predložkih,« je povedal trener Maribora Ante Šimundža​. ​ Veliko bolj zadovoljen je bil trener Brava Aleš Arnol: »Čestitke predvsem igralcem zadnje linije, pa zadnjima veznima igralcema, da so zelo dobro nadzirali vse napade, saj nasprotniku nismo dovolili preveč. Prav ravnovesje med napadanjem in branjenjem je odločilo tekmo.« V derbiju dna lestvice so Radomlje v Kidričevem zasluženo premagale Aluminij z 2:0, saj so povsem nadigrale gostitelje (razmerje strelov 19:4).

Izidi 13. kroga v 1. SNL: Rogaška – Celje 0:4 (0:3, Edmilson 7, 29, 45+6, Bizjak 97), Domžale – Olimpija 0:2 (0:0, Rui Pedro 48, Hempt 56, avtogol), Bravo – Maribor 2:1 (Poplatnik 57, Ivanšek 83; Skuka 68), Aluminij – Radomlje 0:2 (0:1, Šošić 7, Da Cruz 48), Mura – Koper 2:2 (1:0, Trontelj 11, Maroša 46; Barišić 67, Jelenić 86), vrstni red: Celje 29, Koper 25, Olimpija 23, Bravo 20, Maribor 17, Mura 14, Radomlje 12, Domžale 11, Aluminij 10, Rogaška 8. Pari prihodnjega kroga, petek ob 17.30: Celje – Domžale, sobota ob 17.30: Koper – Bravo, ob 20.15: Maribor – Rogaška, nedelja ob 15. uri: Radomlje – Mura, ob 17.30: Olimpija – Aluminij.

8 golov je dosegel vodilni strelec lige Rui Pedro (Olimpija). Drugi je Aljoša Matko (Celje) s šestimi zadetki, a je jesenski del sezone že končal zaradi poškodbe.