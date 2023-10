Obdobje jesenskih bojev v Ukrajini se počasi preveša v sklepno fazo, preden bo državo na tisoč kilometrov dolgi fronti zajela zima. V ukrajinski vojski ne pričakujejo, da bodo boji potihnili, temveč se bo aktivno vojskovalo tudi v zimskem obdobju. Potem ko je Ukrajina dobila več sofisticiranega orožja, tudi ameriške rakete dolgega dosega atacms, se krepijo napadi ukrajinske vojske globlje v zaledje ruskih obrambnih črt.

Cilj teh napadov je slabitev ruske logistike in oskrbovalnih poti, v primeru vse pogostejših drznih napadov na Krimski polotok pa tudi demotiviranje nasprotnika. Tudi s temi napadi – pa najsi gre za delovanje specialnih enot ali raketne napade – Ukrajina jasno kaže, da Krimskega polotoka ne namerava prepustiti Rusiji. Kar pa je še pomembneje, je to, da se morda odpira tudi nova fronta v hersonski regiji, kjer je ukrajinski vojski uspelo prestopiti reko Dneper.

Tako se poleg preboja Surovikinove obrambne linije pri zaporoški regiji zdaj morebiti odpira še drugi frontni odsek, pri katerem bi utegnila ukrajinska vojska doseči isti cilj kot pri preboju v zaporoški regiji v smeri Azovskega morja. Veliki cilj je namreč odrezati Krimski polotok od kopenskih oskrbovalnih poti čez okupirano ukrajinsko ozemlje.

Odskočna deska za ofenzivo

Kaj natančno se dogaja na fronti v hersonski regiji, ki jo je ukrajinska vojska delno ponovno osvojila lani, je težko oceniti. Na dveh odsekih naj bi po poročanju ruskih vojaških blogerjev ukrajinski vojski uspelo z amfibijskimi vozili prečkati Dneper. Pri vaseh Piščanivka in Pojma naj bi se vkopali ter nekje na globini dveh do štirih kilometrov na vzhodnem bregu Dnepra držali položaje. Prav tako naj bi bili aktivni v bližini vasi Krinki na levem bregu Dnepra. To območje naj bi bilo ključno za morebitno obsežnejšo ofenzivo proti Krimu.

Čeprav je ukrajinska vojska v zadnjih mesecih večkrat poskušala prečkati Dneper, naj bi bila tokratna operacija drugačna. Vojska naj bi prečkala reko v precej večjem številu kot v prejšnjih akcijah specialcev. Vsaj v obsegu čet naj bi Ukrajinci napadli ruske položaje, na desnem bregu Dnepra pa naj bi na ukaz za napad čakale še precej večje okrepitve ukrajinske vojske. Preboj na tem delu fronte bi bil pomemben, ker je v zaledju do Krimskega polotoka zgolj poljedelsko območje. To naj bi obrambna sila, v primeru ukrajinske ofenzive bi bila to Rusija, le težko ubranila. Toda ker so mostovi čez Dneper uničeni, mora ukrajinska vojska za preboj proti Krimu držati dovolj ozemlja na levem bregu reke, da lahko čez Dneper neovirano pripelje za ofenzivo potrebne tanke.

V Rusiji so očitno zaradi razvoja dogodkov na hersonski fronti zaskrbljeni. Ker se je ukrajinskim enotam na levem bregu Dnepra uspelo obdržati zdaj že šest dni, se po poročanju Inštituta za preučevanje vojne (ISW) stopnjujejo ruski zračni napadi na tem območju.