Kot se zdi logično, da se bo vozni park še staral. Bližje kot bomo letu 2035, ko bodo v Evropski uniji in tudi Sloveniji naprodaj zgolj še novi električno gnani avtomobili, večje težave bodo imeli trgovci, kako te štirikolesnike prodati. Da so vse prej kot prodajna uspešnica, kaže interes ljudi, ki jih električni avtomobili ne navdušujejo preveč. Ali je to res zaradi premajhnega dosega, težav s polnjenjem ali zgolj (pre)visoke cene, v tem trenutku ni tako pomembno, a dejstvo je, da se je za nakup električnega avtomobila pri nas lani odločil zgolj vsak 20. kupec novega, kar je zaskrbljujoče. Pa še med temi je veliko poslovnih kupcev, ki jih elektrika mami tudi zato, ker so oproščeni plačila bonitete.

Da Evropejce elektrika zanima vse manj, je dokaz tudi nedavna anketa, ki je pokazala, da si prehoda na elektriko želi 50 odstotkov manj ljudi kot v preteklih letih in da je zgolj 20 odstotkov Evropejcev še pripravljenih, da klasično gnani avto zamenjajo z električnim. Prav tako pa ni skrivnost, da ljudje nasploh postajajo bolj racionalni in tam, kjer je to mogoče (v Sloveniji žal izjemoma), spreminjajo osebne mobilnostne navade. In številne vsakodnevne poti opravijo bodisi z vlakom, avtobusom ali kolesom. Hkrati pa ugotavljajo, da družina dejansko ne potrebuje več dveh avtomobilov, temveč je dovolj le eden. Ta sprememba v razmišljanju pa mora pri proizvajalcih prižgati alarm, če želijo ohraniti prodajne številke, kot jih dosegajo danes in s pomočjo katerih je posel prodaje avtomobilov še vedno dobičkonosen.

Zdi se, da so odločevalci v Evropski uniji spregledali dejstvo, da mlajše generacije na avtomobil gledajo čisto drugače kot generacije, ki imajo v EU danes v rokah škarje in platno. Mlade avtomobili ne zanimajo več, zato število tistih, ki se po dopolnjenem 18. letu starosti odločijo za opravljanje vozniškega izpita, zadnje leta upada, lastništvo avtomobila pa je nekaj, kar mladi vidijo kot nebodigatreba. Zato danes vprašanje, kupiti ali ne kupiti električni avto, sploh ni na mestu, saj se bodo morali proizvajalci občutno bolj potruditi, da bodo avtomobile sploh prodali, ne glede na to, kaj jih bo poganjalo.

Vrag je vzel šalo. Avtomobilski sektor zaposluje 13,8 milijona Evropejcev, kar je 6,1 odstotka vseh zaposlenih. Večina izmed njih pa je v letih, ko se le stežka prekvalificirajo na drugo delovno mesto. Ali prevedeno: namesto da omejujejo ljudi pri izbiri, bi morali odločevalci narediti vse, da mlade animirajo do te mere, da jim bodo avtomobili postali blizu. V nasprotnem ...