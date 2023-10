Tomaž Farčnik, inštruktor varne vožnje pri AMZS:

Pnevmatike so najpomembnejši del ustrezne opreme avtomobila, saj zagotavljajo edini stik avta s podlago, po kateri vozi. Voznikom priporočam, naj z menjavo ne čakajo do zadnjih dni pred 15. novembrom, ko so pri vulkanizerjih že tradicionalne gneče. V trenutnih vremenskih pogojih in pri temperaturah, ki se predvsem ponoči in zjutraj že spustijo blizu ledišča, so za zagotavljanje varne in hkrati bolj brezskrbne vožnje že primernejše zimske pnevmatike. A vozniki ne smejo pozabiti, da je treba ob prihodu nižjih temperatur letno tekočino za čiščenje vetrobranskega stekla zamenjati z zimsko, preveriti delovanje akumulatorja, poškodbe in obrabo metlic brisalcev… Dobra vidljivost je namreč eden ključnih pogojev za varno vožnjo.