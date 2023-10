Res je. Pisanje o tankih v luči trenutnega dogajanja po svetu je občutljivo. Po drugi strani je težko najti trenutek v človeški zgodovini, ko ne bi bilo. Tudi pred izumom tanka. Bolj zanimivo je zato vprašanje, zakaj smo v miru ljudje nad tanki in podobnimi uničevalnimi stroji tako navdušeni kot vešče nad svečami. Preprosto je reči, da gre za prvinsko zakoreninjeno navdušenje nad nasiljem. Stvar je v resnici dosti bliže temu, kar je nemški filozof Immanuel Kant imenoval občutje dinamične vzvišenosti oziroma sublimnosti. Ko vidimo 42 ton oklepa in strašne uničevalne moči, ki jo premore tank, doživimo isto kot ob pogledu uničujočega plazu, ki brezbrižno drsi in uničuje vse pred seboj, a to počne na drugi strani doline, daleč stran od nas. Gre za čisti estetski občutek občudovanja surove moči iz varne razdalje, ki človeku daje lažen občutek vzvišenosti nad opazovanim.

Kot da lahko vso to surovo moč udomači in dobi pod svoj nadzor. Tako čutimo ob gledanju filmov, igranju igric in ob vožnjah s tankom v času miru. Ko gre zares, nas veliko bolj privlačijo zaklonišča. Ko sva se s kolego fotografom Luko Cjuho pred dnevi peljala v vojašnico Stanislava Požarja v Pivki, kjer domujejo slovenski tanki, nisem iskal sublimnosti. Povsem otročje sem iskal lunapark. S ščepcem tehniškega muzeja.

Po cesti je poraba manjša

Bil je le en problem. V mojih namerah me je nekdo prehitel. Točneje, skupina slovenskih vrhunskih športnikov, ki so se s tankom vozili in po njem skakali širokih nasmehov in v vojaških uniformah. Tako sem tank M-84 sprva spoznal z daljave, medtem pa izvedel nekaj zanimivih podrobnosti o njegovi zgodovini. Denimo podatek, da je bila ta vrsta tankov izdelana v Jugoslaviji po licenci sovjetskega tanka T-72, serijska proizvodnja pa je stekla leta 1985. Izdelava tanka je bil vsejugoslovanski projekt, ki je obsegal 1200 podjetij. Pomembno vlogo sta opravili železarni z Jesenic in na Ravnah. Za napreden sistem namerilne naprave pa je bila odgovorna Fotona. Vozilo poganja večgorivni dizelski motor V-46-6, s 780 konjskimi močmi (574 kW) in kar 3089 Nm navora pri 1300 vrtljajih. Posoda za gorivo obsega 1200 litrov, kar zadostuje za teoretični doseg okoli 600 kilometrov. »Če se voziš po cesti, je poraba manjša. Če delajo vsi sistemi tanka, tudi top, bo poraba večja. Za vse to so obrati motorja zelo povečani,« nam je pojasnil nadporočnik Miran Kunstelj Vašl. »Teh 600 kilometrov se takrat zmanjšuje. Tudi vožnja po terenu pomeni več obratov.« Vse to nanese, da je realnejša ocena dosega na koncu okoli 480 kilometrov. Tank M-84 je širok dobre tri metre in pol, dolžina s topom naprej meri dobrih devet metrov in pol, najvišja hitrost pa znaša 65 km/h.

Tanke M-84 je med osamosvojitveno vojno uporabljala JLA. Pri nas jih je ostalo 57, ki jih je po vojni prevzela slovenska vojska. Koliko jih je še v Sloveniji, nam niso želeli razkriti. Pet tankov pa se nahaja v Nemčiji, kjer se uporabljajo za usposabljanje tankovskega voda. Tiskovni predstavnik v logistični brigadi, vojaški uslužbenec XII. razreda Rajko Petek, nam je ob tem razkril, da so slovenski tankisti uspešni ter znajo kaj pokazati tudi vojakom drugih držav. Nadporočnik pa nam je pojasnil, da se kljub letom v tanku M-84 nahaja nekaj zelo naprednih rešitev. Med drugim sistem samodejnega polnjenja topa, kar je sicer značilno za tanke vzhodnega bloka. »Ta tank ima tričlansko posadko. Voznika, namerilca in poveljnika. Zahodni tanki imajo običajno štiričlansko posadko, kjer je potem še nekdo, ki polni. Tukaj to dela stroj sam,« nam je pojasnil in dodal, da gre za enostaven sistem, ki pa si ga je moral nekdo izmisliti.

O luksuzu ne duha ne sluha

Enostavnost naj bi bila tudi sicer vodilo pri tanku. Vsaj tak vtis nam je želel ustvariti nadporočnik, ko je zagotavljal, da bi se na vozniškem sedežu znašel vsak voznik avtomobila. Tja sicer dovolijo le takšnim z izpitom C kategorije. Ko sem na vozniški sedež sedel sam, sem posumil, da imava malo različne vatle. Zavora, sklopka in pedalo za plin so sicer res dokaj intuitivni. Enako velja za ročni menjalnik. Navaditi bi se dalo celo na ročici, ki služita namesto volana. Ni mi pa jasno, kako voznik tanka med vožnjo sploh kaj vidi. Na voljo ima namreč le tri za dva prsta debele periskopske line, skozi katere lahko gleda naravnost, nekoliko v levo in nekoliko v desno. Če odprtine zamaže blato, se vidi še manj. Odgovoren voznik v meni je ob misli vožnje po cestah s tako omejeno vidljivostjo utrpel rahel napad panike, a očitno moraš za voznika tanka čutiti tudi neko mero brezbrižnosti do premagljivih okoliških preprek. Tak vtis sem vsaj dobil med testno vožnjo, ko sva se z Luko morala nekajkrat naglo umakniti vejevju rastja ob poligonski stezi, tank pa je samo šel.

Luksuza v svojih kabinah ne uživata niti namerilec ali poveljnik. Obe sta tesni tudi za moje standarde, čeprav sodim med vitkejšo populacijo. Očaral me ni niti podatek, da je velika kovinska škatla ob desni oziroma levi rami (odvisno, ali sediš na položaju namerilca ali poveljnika) pravzaprav sklop topovske cevi, ki ob strelu udari mimo rame. »Si zaščiten, postopki so jasni. Ampak dejansko udari cev nazaj z zelo veliko silo,« je priznal nadporočnik. Če odmislimo namerilni sistem, ki spominja na očala za navidezno resničnost in igralni plošček konzole playstation, je notranjost tanka še najbolj podobna mešanici mastne strojnice manjše ladje in traktorja. Primerjava z morskimi plovili je obveljala tudi med testno vožnjo. Krmiljenje sva z veseljem prepustila izkušenemu mačku in se namestila v namerilno ter poveljniško kabino. Slednji se, če odpreš loputo in stopiš na sedež, spremenita v stojišči z bistveno boljšim pregledom na okolico kot skozi ozke periskopske line. Če sva pred začetkom pričakovala sicer glasno, a večinoma gladko popotovanje, sva se močno motila. Utrjenim tankistom vožnja po terenu domnevno ne predstavlja večjih težav, naju pa je premetavalo kot cucka. Z vso močjo sva stiskala ročki na loputah kabin ter se tako poizkušala držati na mestu, ob tem pa z drugo roko ujeti še kakšno fotografijo ali videoposnetek. Najbližji približek izkušnji bi bila dejansko plovba z gliserjem po razburkanem morju. Smeh ob vedno novih sunkih med udarci ob teren pa so razkrivali splošno zaupanje, da tank vse skupaj prenaša dosti bolj stoično od naju in da se ne pusti pretirano motiti še tako razgibanemu ali razmočenemu terenu.

Ko sva pretresena zapuščala tank, sva bila bogatejša za zanimivo izkušnjo. Če bi lahko stvar ponovila, bi to storila v trenutku. Konec koncev ni vsak dan, ko se lahko voziš s tankom. »No, za nekatere je,« me je popravil nadporočnik Miran Kunstelj Vašl. A kot rečeno, nekaj je v miru, nekaj povsem drugega pa, ko gre zares.

