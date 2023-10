Politika zob za zob na mejah schengna

Evropska unija se je v teh dneh vrnila v čas sirske državljanske vojne. Spet stoji pred vprašanjem, koliko beguncev bo še ena vojna na Bližnjem vzhodu prinesla na njena tla. Da bodo ljudje bežali, če se bo vojna med Hamasom in Izraelom razširila še na Libanon in vanjo morda posrkala še Sirijo ali celo Iran, ne gre dvomiti. Palestina je Evropi bliže kot Afganistan, od koder so izpod Hindukuša v Evropo začeli prihajati tisoči po umiku poraženega Zahoda. Pa je bilo takrat še toliko razumevanja in človečnosti v evropskih prestolnicah, da so svojim sodelavcem in njihovim družinam ponudile azil. Tok beguncev iz Afganistana vendarle ni bil tolikšen, kot se je pričakovalo. Palestincev, tragičnega ljudstva, ki se je moralo po drugi svetovni vojni zaradi etničnega čiščenja in vzpostavljanja Izraela umakniti osvojiteljem na šahovnici velikih sil, bo tokrat na evropskih mejah več kot Afganistancev.