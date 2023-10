Plečnikov stadion: O spornem zemljišču še vrhovno sodišče

Pravnomočno odločitev sodišča, da je parcela med Plečnikovim stadionom in Koroško ulico skupno pripadajoče zemljišče Fondovih blokov in ne zemljišče družbe Bežigrajski športni park, poskuša slednja preobrniti na višjem sodišču. Poslovnež Jože Pečečnik pa je medtem državi postavil rok, do katerega lahko da zavezujočo ponudbo za nakup stadiona.